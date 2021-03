El gasto previsto de los andaluces en Semana Santa es de 269 euros, un 48% menos

Cargando el reproductor....

El gasto previsto de los andaluces esta Semana Santa es de 269 euros, lo que representa un 48 por ciento menos que en 2019 (438 euros), según recoge El Observatorio Cetelem Estacional, que apunta que los andaluces tienen intención de gastar un tres por ciento más que la media de españoles en estas fechas.

Por segundo año, las restricciones derivadas de la pandemia provocada por la Covid-19 limitan las actividades que los consumidores de Andalucía puedan realizar en Semana Santa, lo que provoca un importante descenso en el gasto medio que estos declaran tener intención de realizar en estas fechas.

Según el estudio de El Observatorio Cetelem, unidad de estudios e inteligencia económica de BNP Paribas Personal Finance, entre los andaluces que declaran tener intención de realizar un gasto inferior debido a las restricciones para viajar por la pandemia, los principales motivos mencionados son: en primer lugar, ahorrar para poder gastar más en viajes cuando las condiciones mejoren (39%); seguido por los que manifiestan que gastarán más en hostelería en su círculo de proximidad (35%). Mención aparte es para los que prefieren ahorrar y valorar, posteriormente, a qué lo destinarán con un 28%.

Ante este panorama, entre las actividades preferidas por los andaluces para realizar esta Semana Santa, destaca el descansar en casa y ver amigos; salir a restaurantes, y viajar dentro de las posibilidades que las restricciones permitan. Si se analiza desde una comparación con los resultados de la media de los españoles, los andaluces se sitúan por encima en salir a restaurantes (38% vs 32% media); viajar dentro de las posibilidades (36% vs 34% media); ir de compras (32% vs 24% media); realizar turismo rural de cercanía (23% vs 21% media), y realizar visitas culturales (18% vs 14% media).

En comparación con las declaraciones de 2019 se observa un incremento de seis puntos en la opción de descansar y quedar con amigos, y de dos puntos en realizar viajes. Sin embargo, la opción de salir a restaurantes desciende en cinco puntos.

