Bravo aboga por la cogobernanza en la gestión de los fondos de la UE

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha pedido más información al Gobierno sobre los proyectos que la UE está dispuesta a financiar a través de los fondos para la reconstrucción y ha abogado por la cogobernanza entre las administraciones.



En una mesa redonda el consejero, junto con su homóloga de Extremadura, Pilar Blanco, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros, han puesto en común cómo se preparan para el reto de gestión y dónde se va a poner el foco en las inversiones.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha clausurado la jornada, organizada por EFE y la consultora KPMG sobre los fondos europeos, centrada en el reto que supone la gestión de los 140.000 millones de euros en los próximos seis años.



Montero ha señalado que el Gobierno pretende enviar a Bruselas el plan de inversiones y reformas ligado a los fondos de europeos antes de que llegue la fecha límite, el 30 de abril.



Ha explicado que el Ejecutivo está ultima los detalles del plan, para lo que cuenta con la colaboración del sector privado y la sociedad civil porque "o el proyecto es colectivo o no es".



En la mesa redonda, Bravo ha recordado que la gestión se le ha dado a España y a los españoles "en su conjunto", a todas las administraciones, de ahí la necesidad de esa cogobernanza y ha recordado que todas ven necesaria la simplificación de las trabas administrativas.



Bravo ha lamentado que ya se hayan perdido unos meses y que todavía no se haya ejecutado nada.



Ha indicado que la Junta ya ha hecho un decreto de simplificación administrativa, para que haya más velocidad en la tramitación de los proyectos, y ha agregado que las empresas les piden esa agilización.



El consejero ha precisado que como Europa ha hecho dos grandes bloques prioritarios para estas inversiones, lo digital y verde, la Junta ha creado una oficina para conocer el interés de las empresas por estos asuntos y ordenar los proyectos.



Ha lamentado que aún no puedan ejecutar nada porque no conocen los instrumentos, ni cuentan con la información suficiente, ni saben cuál es marco de financiación, por eso, ha insistido, tienen que estar todas las administraciones en la gestión y conocer los detalles.



Mientras la Junta estudia cuáles son sus necesidades y carencias y, según Bravo, si es necesario, destinará parte de su presupuesto para poner en marcha los proyectos, aunque ha descartado y confiado en que no terminen las inversiones europeas en un "plan E".