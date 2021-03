Bendodo acusa a Darias de generar inestabilidad con el toque de queda

Cargando el reproductor....

El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, ha acusado hoy a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de generar inestabilidad con el "globo sonda" relativo a adelantar el toque de queda en Semana Santa y ha advertido de que ese tipo de estrategias es el "enemigo íntimo de la recuperación económica".



En declaraciones en Antena 3, ha confirmado que desde el Ministerio de Sanidad llamaron ayer al consejero de Salud, Jesús Aguirre, para sondearlo sobre la posibilidad de adelantar a las 20.00 horas el toque de queda, y Andalucía trasladó su desacuerdo alegando que se rige por los criterios de su comité de expertos que decidió la semana pasada mantener el cierre perimetral de la comunidad y de las provincias hasta el 9 de abril y que se le negó esta posibilidad en enero con la tasa de incidencia de disparada, algo que no ocurre actualmente.



El también portavoz del gobierno andaluz ha considerado otro "bandazo" del Ministerio las informaciones que apuntan a decretar el cierre interior de bares y restaurantes cuando se sobrepase una determinada incidencia de coronavirus, y ha señalado que Andalucía "no genera este tipo de incertidumbres" ya que cuenta con un sistema de control que se reducen los aforos interiores si aumenta la incidencia, que está fijada hasta este jueves en unos 120 casos por cada 100.000 habitantes.



Bendodo ha reiterado la petición al Gobierno central para que refuerce los controles en los aeropuertos mediante la comprobación de que los viajeros vienen con el PCR negativo o la tarjeta de vacunación "para no tirar por tierra el esfuerzo que se ha pedido a todos los andaluces" de no viajar esta Semana Santa.



Sobre una encuesta publicada este jueves por 'El Confidencial', en la que el PP roza la mayoría absoluta en Andalucía a costa de la pérdida de votos de Ciudadanos, el consejero de Presidencia lo ha comparado con un "PCR" en el sentido de que es una "foto fija en ese momento", aunque ha admitido que es un "incentivo para seguir trabajando por Andalucía después de 37 años de socialismo y de ser una de las comunidades a la cola en casi todos los parámetros".



"Estos dos años -de gobierno del PP y Ciudadanos- han funcionado", ha apostillado Elías Bendodo.