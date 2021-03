Andalucía suma 24 depuradoras que no cumplen con la normativa

Cargando el reproductor....

24 de las 83 depuradoras existentes en Andalucía no cumplen con la normativa de saneamiento y depuración de las aguas, tal y como exigen las directivas europeas y y los reales decretos vigentes en España. El 50% de esas depuradoras que no cumplen se encuentran en la provincia de Cádiz, con 12, la zona que más preocupa de toda la comunidad. Eso sí, el 62% de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) sí cumplen la normativa (52). Tan sólo siete depuradoras se encuentran fuera de servicio o sus datos son insuficientes para determinar su grado de conformidad.

Según un informe de Ecologistas en Acción al que ha tenido acceso este diario, hay cuatro depuradoras en la provincia de Huelva que incumplen la normativa; dos, en Sevilla; doce, en Cádiz; una, en Málaga; y cinco, en Almería.

Incumplen las normas aquellas que no correspondan el valor de concentración o el porcentaje de reducción de contaminación previstos por las leyes.

En Huelva hay cuatro depuradoras bajo sospecha: Isla Cristina, La Antilla, Mazagón y Moguer. Según el citado informe, la EDAR de Huelva tenía problemas para eliminar correctamente los nutrientes desde al menos 2016, siendo no conforme hasta entonces. Sin embargo, con los datos de 2019, ya sí es conforme. Aún así, se ha licitado el proyecto para su adecuación y mejora, principalmente para un tratamiento terciario que elimine tanto la carga orgánica residual como otros contaminantes como el nitrógeno y el fósforo.

También, Ecologistas pide acometer nuevas infraestructuras en la zona de Isla Cristina y La Antilla, para evitar que se sigan imponiendo multas al Gobierno de España por incumplimiento. “Es necesario que estas obras resuelvan las fuertes concentraciones del afluente que ocurren entre mayo y septiembre”, dice el informe.

En la provincia de Sevilla se encuentran dos depuradoras que incumplen con la normas: El Copero y Tablada. Ambas están inmersas en un procedimiento judicial desde 2015. Y ambas instalaciones siguen teniendo problemas para eliminar correctamente el nitrógeno, según este estudio.

En Cádiz son 12 las depuradoras con problemas: Las Galeras, El Trocadero/El Torno, La Barrosa, Conil, Roche, Vejer de la Frontera, Barbate, Los Barrios, San Roque, Guadiaro y San Enrique de Guadiaro. Se trata de la provincia con más depuradoras en el litoral siendo la de Barbate la “peor con diferencia”, ya que nunca ha cumplido con la normativa, al menos desde 2010. “Las analíticas indican que todas las muestras incumplen, con concentraciones muy superiores a las permitidas y con rendimientos medios en torno al 38-45% por la carga orgánica”. De esta manera, el informe de Ecologistas concluye en que Barbate “necesita una nueva depuradora”.

Por su parte, Málaga es la provincia con menos problemas en sus depuradoras. Solo incumple la de Casares, que lo lleva haciendo desde 2015. “Necesita adecuación y mejora”, según el estudio. En concreto, desgrana que preocupan “los problemas ocasionados por la ausencia de tratamiento de aguas residuales urbanas en localidades turísticas reconocidas internacionalmente como Nerja”.

Granada es la única que no cuenta con EDAR no conformes. En relación a las depuradoras del litoral, todas cumplen con la normativa, salvo en Salobreña y la Urbanización de la Rábita, donde no ha sido posible determinar el grado de conformidad ante la ausencia de muestras analíticas en 2019.

Por último, la provincia de Almería suma cinco depuradoras bajo sospecha: Berja, Cabo de Gata, Níjar, Mojacar y Cuevas de Almanzora. En 2020 se firmó el convenio entre la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Almería para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, entre otras, la agrupación de vertidos y depuración de varios núcleos de la zona Este de Almería, que beneficia a Cabo de Gata, La Almadraba y La Fabriquilla.