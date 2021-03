Bendodo: No tiene sentido que los aeropuertos españoles sean un "coladero" de personas

Cargando el reproductor....

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha pedido este miércoles al Gobierno de la nación que "refuerce" el control en los aeropuertos, con el fin de evitar que estos sean un "coladero" de personas "sin control sanitario".



En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Bendodo se ha referido de esta forma a la polémica suscitada por la entrada de turistas a España mientras los españoles no pueden moverse de su comunidad.



"Los aeropuertos son competencia del Ministerio de Fomento y quien debe controlar la entrada y salida de personas por vía aérea es el Gobierno", ha recordado.



Al mismo tiempo, ha pedido que los turistas que entren a España por vía aérea lo hagan "con todos los requisitos cumplidos" y, en particular, con una prueba PCR negativa.



"En definitiva, que todo sea para mantener un equilibrio, ya que si estamos diciendo que los andaluces no pueden salir de su provincia, no tiene sentido que los aeropuertos sean un coladero de personas sin ningún tipo de control previo sanitario", ha insistido.



Por ello, ha pedido que el Gobierno "refuerce el sistemas de control en los aeropuertos siempre, pero sobre todo de cara a la Semana Santa".