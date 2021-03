El Gobierno andaluz da luz verde al "mayor plan de ayudas directas" de España

El gobierno andaluz ha aprobado este martes el mayor plan de ayudas directas a trabajadores y pymes de toda España, dotado con 732 millones, de los que han recibido luz verde 372,2 millones, para, "sin complejos ideológicos, rescatar empresas y empleo".



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el vicepresidente andaluz, Juan Marín, han hecho hincapié en la celeridad para poner en marcha este paquete de ayudas al empleo y a las empresas de numerosos sectores de actividad, ya que ayer se suscribió el acuerdo con los sindicatos y los empresarios y hoy el Consejo ha aprobado casi el 52 % del montante total.



Marín ha exigido al gobierno de España que aclare los requisitos que va a solicitar en su convocatoria de ayudas directas de 7.000 millones para toda España para que no colisionen con los de la Junta y puedan perjudicar en la cuantía que reciben las empresas beneficiarias y también lo ha emplazado a que defina el sistema de justificación de las ayudas para que la Junta pueda sacar adelante el montante global de su plan y evitar "errores" por un "problema jurídica de incompatibilidad".



En este sentido, Bendodo ha criticado la falta de celeridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en dar a conocer a las comunidades los requisitos de su plan de ayudas a los sectores más castigados por la pandemia y ha subrayado que Andalucía ha superado con este plan Cataluña y Madrid y se sitúa a la cabeza de España en el apoyo a la recuperación económica y social.



"Hay una vía andaluza de hacer las cosas de forma distinta basada en el diálogo, el entendimiento y el consenso", ha remarcado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha destacado que los 732 millones del nuevo plan de ayudas directas para el tejido productivo se suman a los 667 millones aprobados en noviembre, con "lo que en total el gobierno andaluz ha movilizado 1.339 millones para ayudar a empresarios y trabajadores en un tiempo récord".



Esto demuestra que "Andalucía está insonorizada del ruido -político- que llega de otros sitios", ha afirmado Bendodo.



El plan de ayudas se financia con fondos propios de la Junta y otros procedentes de la UE, ha explicado Juan Marín, quien ha avanzado que se tramitarán en un plazo de unos dos meses, al igual que el anterior plan de ayudas a autónomos, y cada semana el Gobierno andaluz aprobará nuevas líneas de subvenciones enmarcadas en dicho plan de reactivación para que "no colapse el sistema administrativo" si se aprueban todas de golpe y también a la espera de las decisiones del ejecutivo central para que no colisionen.



AYUDAS AL EMPLEO



Un total de 270,5 millones a una línea de subvenciones para respaldar el mantenimiento del empleo de unos 145.000 trabajadores de unas 45.000 empresas castigadas por la covid-19 y que han estado afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) mediante una ayuda de 505 euros por empleado durante cuatro meses, con un tope máximo de 30.300 euros.



Las beneficiarias deberán mantener el cien por cien del nivel de empleo subvencionado (65% o 75% del factor de actividad), al menos cuatro meses, desde que se computó el cálculo del factor de actividad inicial, y la ayuda será compatible con otras de cualquier administración para la misma finalidad siempre que no supere el coste total de la actividad subvencionada.



A finales de febrero, había en Andalucía una media de 123.032 trabajadores en ERTE, una situación en la que llegaron a estar 435.000 personas en mayo del pasado año.



Ayudas para más de 357.000 trabajadores en ERTE y fijos discontinuos por la caída de ingresos que recibirán un pago único de 210 euros que realizará de oficio la Junta, y para lo que se cuenta con un presupuesto de 75 millones.



Para los trabajadores afectados por ERTE, se abonará la ayuda a aquellos que hayan tenido suspendido con carácter temporal su contrato y tengan prestación reconocida por el SEPE o el Instituto Social de la Marina entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020.



Con respecto a los fijos discontinuos, se abonará a los que sean beneficiarios de la prestación extraordinaria para el colectivo que se aprobó con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, reconocida por el SEPE o el Instituto Social de la Marina entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.



AYUDAS AL TURISMO



Tres líneas de ayudas por 27,2 millones para el mantenimiento de la actividad turística dirigidas a empresas organizadoras de turismo activo, que recibirán 3.000 euros y cuentan en total con 3,7 millones; para la actividad de casas rurales, que contará con un presupuesto de 9,9 millones y destinará 3.000 euros por casa rural, y otra para guías turísticos con ayudas de 3.000 euros por persona habilitada y dotada con 13,65 millones.