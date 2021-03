Desahuciado un matrimonio de más de 70 años y su nieta de 13 en Granada

Manuel Vera y Encarnación Soler, un matrimonio de más de 70 años que convive con una nieta de 13, han sido desahuciados este martes de la vivienda en la que residían desde hace varios años en el barrio de Almanjáyar de Granada, por lo que reclaman un alquiler social para vivir en condiciones dignas.



Inés Garzón, auxiliar de ayuda a domicilio que atiende a esta pareja mayor, ha informado a Efe de que la pareja apenas sale adelante con una pensión de 600 euros y no ha podido hacer frente en el último año al pago del arrendamiento del inmueble, por lo que su propietario -un particular- había pedido judicialmente el desalojo.



Tanto Manuel -que vive conectado a un respirador- como su mujer, Encarnación -que necesita de un andador para desplazarse-, se han visto obligados a mudarse temporalmente a la casa de una hija que vive cerca de ellos, pero donde tendrán que residir un total de ocho personas en un piso de dos dormitorios.



"Al quitarle a la mujer una pensión no contributiva que tenía por encargarse del cuidado de su nieta, que vive con ellos desde que nació, el matrimonio tuvo que dejar de pagar el alquiler cuando apenas le llegaban los recursos para comer", ha detallado la auxiliar, que ha advertido de la situación dramática de esta familia.



"Lo están pasando muy mal, hay días que casi no han tenido ni para comer", ha recalcado Garzón, que reclama en nombre de la pareja una vivienda en alquiler social que le permitan seguir viviendo en unas condiciones dignas en el contexto actual de pandemia.