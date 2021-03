La comisión de la Faffe volverá a citar a Susana Díaz en un nuevo listado de compareciente

La comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz volverá a citar a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, en un nuevo listado de comparecientes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PP-A en la comisión, que han explicado que próximamente está previsto que la comisión apruebe un nuevo listado de comparecientes, en el que se incluiría Susana Díaz y no se descarta algún exconsejero socialista de la Junta.

Las mismas fuentes han recordado que, en octubre de 2019, se acordó citar a Susana Díaz en la comisión, a petición de todos los grupos, a excepción del PSOE-A.

Susana Díaz fue citada el 7 de noviembre de 2019 para comparecer en la comisión de investigación, pero finalmente no acudió. Ese día también fueron citados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves, que sí acudió pero no respondió a preguntas de los grupos parlamentarios, y José Antonio Griñán, que no acudió a la citación.

La dirigente socialista registró un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la comisión de investigación. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente.

El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), ya anunció meses atrás que se cursarían nuevas citaciones de comparecientes "para cumplir con el objetivo de saber qué pasó con el dinero de los desempleados".