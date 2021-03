Abengoashares denuncia la opacidad del "fondo buitre" que se ofrece a rescatar la compañía

La plataforma de accionistas minoritarios avisaron este lunes de que el fondo de inversión TerraMar Capital LLC, que se ha ofrecido a inyectar 50 millones de euros en el capital de la compañía y realizar un préstamo de otros 150 millones con el objetivo de salvar a Abenewco1, la filial que posee la actividad valiosa de la empresa, es totalmente opaca y muy poco fiable para hacerse cargo de la gestión de la multinacional andaluza.

Así, tras recopilar información sobre este fondo al que califica de "buitre", Abengoashares, constituida como una sindicatura de accionistas, asegura que "es especialista en despiezar empresas y venderlas por partes".

Además, pone el foco en que el fondo ubicado en California (EEUU), al que el actual consejo de administración calificó de "única opción", solamente ha realizado tres adquisiciones de compañías desde su fundación. "Una compañía local productora de caucho para neumáticos, una franquicia de venta de caramelos y una franquicia de boutiques de ropa. La primera de sus adquisiciones fue a la bancarrota dos años después de comprarla y la última adquisición lleva aparejado un plan de cierre del 50% de sus tiendas comerciales. En los tres casos el importe de las operaciones no ha superado los 30 millones de dólares en total", explican.

"Disparate absoluto"

Con estos antecedentes, los accionistas minoritarios, que tenían pensado hacerse con la dirección de la compañía en la junta general extraordinaria que se suspendió tras declarar el actual consejo de administración el concurso voluntario de acreedores, creen que es "un disparate absoluto" que el presidente Juan Pablo López-Bravo solicite 749 millones de euros de dinero público, entre ayudas directas de la SEPI y avales, "para que un fondo buitre extranjero, aportando la tercera parte, se quede con el 70% de la compañía", tal y como se precisa en el nuevo plan de rescate por el que apuesta la actual dirección y que dio a conocer la pasada semana.

Además, Abengoashares resalta que TerraMar Capital sólo refleja un capital social de 10.000 dólares y cuenta únicamente con 21 empleados.

"Tomadura de pelo"

Por estos motivos, la sindicatura de Abengoashares considera "una tomadura de pelo que se acuda a un fondo así, más si cabe cuando los propios accionistas se comprometieron (y así lo recoge el informe anual de 2019) a aportar ellos mismos nuevos fondos mediante una ampliación de capital por hasta 30 millones de euros, así como la aportación de otros fondos de inversión dispuestos a entrar en la compañía y a aportar dinero y cartera".

En resumen, para los accionistas minoritarios este movimiento "desesperado" implica poner en riesgo "no sólo los centenares de millones de euros de dinero público que se solicita al Estado, sino también los 14.000 puestos de trabajo y la españolidad de la compañía al quedar en manos de un fondo buitre extranjero".

Reacción de la ministra

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no descartó el rescate de Abengoa por parte del Gobierno si la compañía cumple con las condiciones exigidas por la SEPI, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de gestionar el fondo de apoyo a empresas estratégicas dotado con 10.000 millones de euros.

"Nosotros siempre estamos del lado de la empresa, que es estratégica para España. Ha pedido el rescate a SEPI, si cumple las condiciones, se tomarán las decisiones que correspondan", afirmó Maroto.

La ministra también volvió a atacar al Gobierno andaluz por no ayudar a la multinacional. "En el caso de Abengoa, desde que estoy de ministra hemos aprobado dos rescates, en enero de 2019 y en septiembre de 2020, y han sido otros actores los que no han comprometido el acuerdo de reestructuración, y me estoy refiriendo a la Junta de Andalucía, que no puso los 20 millones que se requerían, pero luego ha anunciado que va a comprar la sede de Abengoa, algo que es difícil de entender", señaló Maroto.