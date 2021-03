Espadas (PSOE) resiste las presiones: “Entiendo la ansiedad, pero yo no la tengo"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, está dispuesto, por el momento, a resistir todas las presiones, vengan éstas de donde vengan, en relación con la intención oficiosa que no oficial de dar el paso y presentarse a las primarias del PSOE andaluz para optar a la Secretaría General. Una cita en la que, también por el momento y si su núcleo duro no la convence de lo contrario, se mediría con Susana Díaz, actual responsable de la formación en Andalucía.

Espadas, en un acto de Emasesa con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha respondido a la información publicada este fin de semana por eldiario.es, en la que se apuntaba a que anunciaría su decisión tras la Semana Santa, de la manera que viene siendo ya habitual: sin ceder a las “especulaciones” y aferrándose a su trabajo diario en medio de una pandemia. “No siento algún tipo de presión”, ha señalado el alcalde hispalense, que, a renglón seguido, ha apostillado: “Entiendo la ansiedad, pero yo no la tengo”. La ansiedad de los críticos en torno a la figura de Susana Díaz, que quieren zanjar cuanto antes, y la de la propia Susana Díaz, embarcada ya en campaña, con una agenda frenética de visitas a las agrupaciones de toda Andalucía.

“A mí no me toca estar” en eso, ha reafirmado Espadas, que ha dejado claro que el debate durante “todo este año” es “bueno” pero que él está, ahora, “donde tengo que estar”, centrado en la gestión de la pandemia. No valen pasos en falso porque, de torcerse algo, está en juego la Alcaldía de una de las capitales más importantes de España.