La delegada del Gobierno: Es falso que Andalucía reciba menos dosis de la vacuna

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha pedido este lunes a la Junta que no entre en una estrategia de confrontación con el Gobierno central por las ayudas directas o por las vacunas contra la covid-19 porque es "falso" que haya recibido menos dosis de las que le corresponden.



En declaraciones en Canal Sur Radio, Sandra García ha asegurado que están llegado a Andalucía las vacunas con el criterio establecido con el sistema nacional, que es de equidad y dependiendo de los grupos objeto de vacunación y, por tanto, ha garantizado que "llegan las vacunas que le corresponden", con 1,2 millones la semana pasada, y es la comunidad que más dosis recibe.



Tras la queja de la Junta de que ha recibido 410.000 dosis menos de las que le corresponde por población, Sandra García ha subrayado que el Gobierno "no ha escatimado ni ocultado" nada, sino que todo se hace con transparencia en el Consejo Interterritorial de Salud y, por ello, ha incidido en que no es bueno "confrontar con las vacunas" cuando, además, hay una "relación extraordinaria" entre el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y la ministra Carolina Darias.



La delegada del Gobierno en Andalucía ha apostado por la colaboración y no por la confrontación entre las administraciones en relación a las ayudas directas del gobierno para los sectores afectados y sobre las que Andalucía se ha quejado por el reparto.



Ha destacado el esfuerzo del Gobierno de la nación por apoyar a los trabajadores y autónomos más golpeados por la pandemia y, en este sentido, ha indicado que ha destinado más de 1.700 millones en Andalucía para pagar los ERTE, se han beneficiado de ayudas más de 290.000 autónomos andaluces y van a llegar a esta región 1.880 millones de los fondos europeos React, entre otras actuaciones.



"Hay que sumar, complementar y coordinar bien todas las ayudas y no enfrentar", ha defendido la delegada del Gobierno, quien ha aplaudido que ejecutivo autonómico tenga previsto aprobar hoy nuevas ayudas directas para autónomos y pymes.



En relación a los controles en las carreteras por el estado de alarma, ha señalado que hay 550 dispositivos destinados a garantizar el cierre perimetral de la comunidad con las regiones limítrofes a Andalucía y entre provincias desde el pasado fin de semana y se mantendrá para Semana Santa.



El pasado fin de semana, que fue puente en algunas regiones al ser festivo el viernes, se ha desarrollado con la misma incidencia de otros fines de semana y las fuerzas de Seguridad del Estado han interpuesto unas 500 denuncias y han detenido a algunas personas por desobediencia grave a la autoridad, ha explicado la delegada, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para cumplir las restricciones de movilidad durante la Semana Santa.