La candidata que apoya Génova gana en PP de Sevilla frente a la dirección regional

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que cuenta con el apoyo de Génova, repetirá en el cargo después de ganar ampliamente a la otra candidatura, que encabezaba el alcalde de Carmona, Juan Ávila, con el respaldo de la dirección regional.







Virginia Pérez será la única candidata que irá a la votación en el congreso del próximo sábado, ya que ha obtenido en la primera vuelta un 22,6 por ciento más de votos y los estatutos del partido marcan que si un candidato obtiene un 15 por ciento más pasará en solitario al cónclave.







Pérez ha mostrado en un comunicado su satisfacción por el resultado y ha abogado por mirar hacia el congreso del próximo fin de semana "con más fuerza que nunca, más unidos que nunca y por supuesto integrando, como no puede ser de otra manera".







Antes de conocer los resultados, Pérez ya abrió de nuevo la puerta al acuerdo con la otra candidatura, ya que aseguró que no existe una ruptura ni "algo irreconciliable".







La presidenta del PP aseguró que "los acuerdos siempre van a estar encima de la mesa, nosotros no hemos dejado de hablar" y ha agregado: "No necesitamos que hable nadie, necesitamos hablar nosotros".







Hasta último momento se estuvo barajando un acuerdo para repartir al 50 por ciento los cargos, en el que Virginia Pérez sería presidenta y Juan Ávila secretario general del partido, pero la negociación se truncó a raíz de la difusión de un audio que Ávila había mandado a sus afines en el que hablaba de fraude y llamaba golfos y sinvergüenzas a sus adversarios.







A partir de ahora, habrá que ver esta semana si se retoma el diálogo y cómo se materializa esa integración de la que ha hablado Pérez.