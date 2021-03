Moreno anuncia tres millones de ayudas para los actos culturales de las cofradías

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado la tramitación de un decreto-ley de ayudas para la reactivación de los actos culturales promovidos por los Consejos de Hermandades durante este año, un total de tres millones de euros en ayudas que se concederán mediante concurrencia no competitiva, por orden de presentación y hasta agotar el dinero.

"Así que hay que estar, querido tesorero, muy rápido", ha bromeado Moreno en el acto en Málaga donde ha anunciado esta medida, la inauguración de la casa de hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas.

Según concreta la Junta en una nota de prensa, las ayudas ascienden a un total de tres millones de euros e irán destinadas a conciertos y actividades musicales, carteles, exposiciones, conferencias, proyecciones o representaciones escénicas.

Ha resaltado este acto es "un sueño para la ciudad de Málaga y para los cofrades". "Para un cofrade como yo que hace 33 años tuve el interés de empezar a portar al Cristo de la Exaltación y de poder conocer, participar y disfrutar de esta importante hermandad y de la Cofradía de Fusionadas. Todos los años que he participado han sido años especiales y que no se me olvidarán en la vida", ha dicho.

Así, ha incidido en el "compromiso firme" del gobierno andaluz con las hermandades, a las que ha definido como "parte esencial" de la identidad de Andalucía, a la vez que ha recordado el apoyo económico que la Junta está dando a los actos culturales como es el relacionado con la restauración y documentación del patrimonio de arte sacro en Andalucía y de los que los principales beneficiarios están siendo las hermandades, pero también las congregaciones, parroquias y otras instituciones

Estas ayudas han ascendido en 2020 y 2021 a casi 1,5 millones y con ellas se están restaurando esculturas, vestiduras, retablos, pinturas y enseres en toda Andalucía. "La Junta es sensible al arte, a la cultura y a la vida de nuestras hermandades", ha agregado.

El presidente regional ha señalado que las cofradías ofrecen muchas más posibilidades, siendo esta casa de hermandad "buena muestra de ello porque será epicentro de una importante actividad sociocultural y con ella se abre una nueva etapa de florecimiento" para las Reales Cofradías Fusionadas.

También se ha referido a la integración de restos de la antigua muralla de Málaga en esta casa de hermandad, un patrimonio arqueológico de origen medieval que se ha conservado exactamente en su lugar y que ha supuesto un proceso importante de consolidación y musealización que queda ya para los malagueños.

Moreno ha aludido a la covid-19 y ha subrayado que este año, como el pasado, toca vivir la Cuaresma y la Semana Santa de otra manera, con más limitaciones y sacrificios, al mismo tiempo que ha apostillado que están librando la batalla decisiva contra el virus y "la estamos ganando", pero ha instado a todos a hacer "un esfuerzo final sin descuidarnos y sin bajar la guardia porque el virus aún está entre nosotros".

Finalmente, ha manifestado que esta nueva casa de hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas es fruto de la ilusión, el empeño, la fraternidad y la esperanza. "Es tiempo de esperanza que, sin duda, hoy estamos vislumbrando con esa inauguración y que va a ser luz para Andalucía y para España", ha concluido.