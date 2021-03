Marín: "Vamos a pasar décadas pagando la corrupción de gobiernos anteriores"

Cargando el reproductor....

El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), ha señalado este jueves que "la corrupción no se ha acabado" en la comunidad porque el Ejecutivo va a pasar "décadas pagando la corrupción de muchos que tuvieron cargos en gobiernos anteriores", incluida la defensa de los condenados a la que obliga la ley.



Marín, que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar sobre las medidas de regeneración y transparencia, ha lamentado que "serán muchos millones del bolsillo de los andaluces los que seguiremos pagando por esos problemas de corrupción" del PSOE.



Ha respondido así al socialista Felipe López, quien le ha afeado que "calle" mientras se "señala" al senador del PP Javier Arenas en el caso Bárcenas y quien ha defendido, en materia de corrupción, que hay que "lavarse la boca antes de citar" a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.



López ha señalado que los expresidentes -condenados por el caso de los ERE fraudulentos- "no han tocado un euro que no les correspondiese legalmente en su nómina".



Marín ha asegurado que si Arenas es imputado por corrupción política pedirá que abandone su acta en el senado "igual que con Chaves y Griñán", pero ha mantenido que si se debe hacer porque aparece "en unos papeles" también se tendría que pedir a tres ministros que "figuran" ahora en las ayudas a Isofotón.



Por otra parte, ha acusado al PSOE de no creer en los profesionales ni en la independencia de Canal Sur y ha criticado que los socialistas digan que están siendo "dirigidos" por él.



Marín ha detallado que han elaborado un inventario de puestos de trabajo de entes instrumentales en el que se refleja que un directivo de Canal Sur gana 61.000 euros de media frente a 19.000 euros de uno de la Fundación San Juan de Dios, por el mismo trabajo.



"A lo mejor les interesaba más Canal Sur que la fundación y no le interesaba la igualdad en el salario", ha añadido Marín.



López ha hecho referencia a la "situación francamente desolada" de Ciudadanos, con el abandono de cargos hacia el PP y ha reclamado a Marín que "no distorsionen" en regeneración lo que quieren que sea "una enmienda a la totalidad a 37 años" hecha por gente "que tiene en su equipaje del presente comportamientos absolutamente deleznables".



El diputado socialista también ha hecho referencia a Vox, al que ha acusado de reivindicar la corrupción de la etapa franquista.



Estas palabras han llevado a que en la siguiente comparecencia el diputado de Vox Rafael Segovia acusara al PSOE de ser, sin la época de la Transición, el partido cuyos militantes quemaron iglesias en mayo de 1931, el que gestó la revolución del año 1934 y el partido que "fomentó" la Guerra Civil.



"No quiero meter más mierda en el debate que están metiendo, pero ustedes tendrían mucho más que explicar que nosotros, que tenemos cinco años de historia", ha dicho Segovia.



Respecto al tema de la comparecencia inicial de Marín, el vicepresidente ha detallado que el Portal de Transparencia recibió 2.399 solicitudes en 2020, lo que supone un 70 por ciento más que en 2019 y un 88 por ciento respecto a 2018, de las que se ha respondido al 92 por ciento.