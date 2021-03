Andalucía mantendrá sus provincias cerradas en Semana Santa, pero ampliará sus horarios

Cargando el reproductor....

Había gran expectación, lo reconocía el propio presidente de la Junta en su comparecencia, pero las recomendaciones de los expertos han llevado a Juanma Moreno a acordar mantener hasta después de la Semana Santa, hasta el 9 de abril, la restricción de movilidad entre las provincias, aunque se dan “margen” en cada uno de los territorios al retrasar el toque de queda a las once de la noche y los horarios comerciales hasta las diez y media. El resto de medidas siguen igual, cierre perimetral de la comunidad y límite de personas reunidas a seis, menos en el interior de bares y restaurantes, donde se mantiene en cuatro máximo.



Según ha explicado Moreno en una comparecencia informativa tras la reunión del comité de expertos, la decisión de mantener el cierre de las provincias hasta después de Semana Santa es “prudente y sensata” si se quiere evitar una cuarta ola. Y se ha apoyado en varias advertencias realizadas por los expertos.



En primer lugar, aunque la tendencia del último mes ha sido positiva, “estamos mejor pero no muy bien” y los expertos advierten de que la curva no sólo no termina de bajar, sino que la tendencia es a que comienza a subir de nuevo a partir de la próxima semana, datos que avalan incluso los estudios del Instituto Carlos III.



Además, hay que tener en cuenta la presencia de las nuevas cepas, como la británica, con más capacidad de contagio, que en el caso de Almería ya es dominante en el 80%, mientras que en Huelva es sólo del 20%, por lo que hay que “evitar su propagación” entre territorios. Y ha recordado que ya se han detectado los primeros casos de cepa sudáfricana en la región.



A estas adviertencias añadía Moreno los contratiempos de la vacunación, “que no va a buen ritmo”, ha reconocido, advirtiendo de que sólo el 4,4% de los andaluces están inmunizado a día de hoy, lento ritmo de inoculación al que se une la paralización temporal de la vacuna de AstraZeneca.



Moreno ha reclamado “responsabilidad y comprensión”, especialmente a los sectores económicos más afectados, a los que ha recordado que el lunes se aprobará un plan de reactivación con ayudas y pactado con sindicatos y empresarios.



A la sociedad, cuya actitud ha alabado, ha pedido una vez más responsabilidad, que siga siendo “ejemplo colectivo” y ha reclamado “confianza en la ciencia”, sobre todo ante las vacunas, que ya han demostrado su eficacia.

Las medidas anunciadas tras la reunión del Comité de Expertos son:

1. Mantener el cierre perimetral de Andalucía.

2. Mantener el cierre perimetral de las ocho provincias.

3. Mantener el cierre perimetral de los municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

4. Modificar el toque de queda, que se fija entre las 23 y las 6 horas.

5. Ampliar horario de aperturas de hostelería, comercio, actividades y servicios hasta las 22.30 horas, excepto en municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, donde sólo abrirá lo esencial.

6. Reuniones máximo de 6 personas, excepto en interior de establecimientos de hostelería y restauración, donde las mesas serán de máximo 4 personas.

Nota: En los municipios de menso de 1.500 habitantes, con más de 500 o más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, las restricciones no serán automáticas, sino acordadas específicamente por los comités provinciales de alertas.