Abascal pide a Moreno "una reflexión seria" sobre un adelanto electoral

Cargando el reproductor....

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "haga una reflexión seria" sobre la conveniencia de adelantar las elecciones en la comunidad y sobre "la fiabilidad" de su socio en el Gobierno, tras calificar a Cs como "puñal naranja".



"Que haga una reflexión seria de si el Gobierno es viable y puede agotar la legislatura", ha dicho Abascal en una rueda de prensa "pública" convocada al aire libre en el centro de Sevilla, en la que ha asegurado que su partido "va a seguir actuando de la misma manera" que lo ha hecho hasta ahora en Andalucía.



Preguntado sobre si puede garantizar que la legislatura vaya a llegar a término con su apoyo, Abascal ha afirmado que no está en su mano hacerlo puesto que "hay tres patas en el apoyo a este Gobierno, dos que forman parte de él y una que está en la oposición pero que ha facilitado la investidura, los presupuestos y la acción de gobierno".



"Vox va a seguir actuando de la misma manera, pero nosotros no podemos garantizar la vigencia o continuidad de un gobierno que puede romperse y sufrir una traición en cualquier momento", ha advertido Abascal, que ha insistido en que "no es una amenaza ni una advertencia" al Ejecutivo andaluz.



Ha añadido que su partido "no va a plantear un ultimátum en ningún caso" y que Vox "no es un problema para la estabilidad" en la comunidad, sino que lo es "uno de los socios de gobierno, el puñal naranja, un Ciudadanos en descomposición que se ha convertido en un partido totalmente imprevisible".



"Todos pueden estar muy tranquilos en relación con la actuación y la previsibilidad de Vox, pero no podemos estar tan tranquilos en relación con la actuación futura de Ciudadanos", ha sostenido Abascal, que ha insistido en que Moreno debe "hacer una reflexión sobre si el cambio está garantizado".



Ha descartado así que Vox pudiera presentar una moción de censura, algo que "jamás ha pasado por la cabeza" de su formación, y ha recordado que "ha dado estabilidad a cambio de nada", además de rechazar "entrar en el debate" sobre el futuro candidato de su formación en Andalucía.



Ha insistido en que lo que preocupa a Vox es que "el cambio se preserve y que los andaluces puedan disfrutar cuatro años más como mínimo sin ser gobernados por los socialistas, y que cuando se les devuelva la palabra los socialistas sean derrotados".