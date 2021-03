Espadas quiere manejar los tiempos: “No toca hablar ni de quiénes ni de cómo”

Cargando el reproductor....

El alcalde Juan Espadas, en el acto de toma de posesión este lunes de 22 nuevos agentes de la Policía Local, se ha mostrado firme en lo ya mantenido hace meses: “No voy a entrar en especulaciones. Ahora no toca hablar ni de quiénes ni de cómo”. Ésta es la fórmula con la que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, zanja desde hace meses el debate abierto en torno a su disposición a liderar la secretaría general del PSOE de Andalucía, y que este fin de semana ha dado un paso más al conocerse, tras una información adelantada por El Confidencial, una reunión en la sede de Ferraz con el ministro y secretario general de Organización del PSOE nacional, José Luis Ábalos, a la que después se incorporó el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Una reunión que fuentes municipales sitúan en la ronda de contactos con cuadros orgánicos del partido en Andalucía para sondear el estado de ánimo de cara al próximo congreso.

Espadas confirma la reunión pero “no entro en especulaciones”. Enmarca la reunión en un proceso de “debate interno” dentro del PSOE andaluz, un debate que califica de “interesante e ilusionante” y que debe desembocar, a su juicio, en una “renovación del discurso”. Espadas ha asegurado que respetará “los plazos”, que “no se han abierto”. “No me voy a mover”, ha subrayado en alusión a sus declaraciones y posicionamientos, al tiempo que ha abundado en que “hablarán los militantes”. El alcalde de Sevilla no parece dispuesto, en público, a que le marquen los tiempos e insiste en que no quiere “contribuir al desasosiego”, máxime en un momento “convulso” en el panorama político, con la “extrema derecha” desmontando “sin pudor” consensos alcanzados y con “el PP abriendo puertas sin ambages” a esa extrema derecha.

Juan Espadas es, junto con María Jesús Montero, ministra de Hacienda, uno de los dos candidatos que más suenan para liderar a los socialistas andaluces. Quien sí ha dejada clara su intención de presentarse es la actual responsable del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que nuevamente ha remarcado este lunes que serán los militantes quienes hablen.