Andalucía pide explicaciones a Sanidad por el descenso en la llegada de vacunas

Cargando el reproductor....

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este lunes por carta explicaciones a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el descenso en la llegada de vacunas al 15,5% del total nacional, cuando "la población andaluza está en un 18%", porque "no sabemos los criterios que está usando el Ministerio".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en Écija (Sevilla), donde ha inaugurado las obras de ampliación y reforma del centro de salud El Almorrón, en las que ha señalado que la semana pasada llegaron a Andalucía 175.430 vacunas y esta semana 157.000, lo que significa "cerca de 20.000 vacunas menos, un tema que nos preocupa", para añadir que dentro de los inmunizados "estamos en el 4,12%, es decir, se le han puesto las dos vacunas".

Aguirre ha indicado que desde hace una semana tienen las cifras de posibles llegada de vacunas, sobre a nivel de Pfizer, de cara a marzo y abril, al tiempo que ha explicado que hoy mismo le ha mandado una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, firmada por él, porque "hemos notado en las dos últimas semanas que en Andalucía nos iban llegando el número de vacunas según población y hemos notado una bajada proporcional a la que hemos tenido últimamente en el número de vacunas".

"Ya lo habíamos notado en las dos últimas semanas, pero cuando nos he llegado la relación de la de Pfizer en abril hemos visto que hemos bajado a un 15,5% cuando la población andaluza está en un 18%", ha lamentado el titular de Salud, quien ha añadido que "no sabe los criterios que está usando el Ministerio" y que este "no les ha dicho nada". "No sabemos por qué esa bajada en la parte alícuota que le corresponde a Andalucía de vacunas", ha incidido.

Así, ha añadido que "es muy importante porque la vacuna es un bien escaso y luchamos todo lo que podemos para que venga el máximo de vacunas a la comunidad", al tiempo que ha indicado que "en este nuevo reparto han salido beneficiados Asturias, País Vasco, Galicia, Cataluña y Valencia". Mientras, "hemos perdido porcentaje de vacunas en proporción a las que iban llegando hasta ahora, Andalucía, Murcia y Navarra, y de ahí la carta a la ministra", ha añadido.

"Pedimos la máximas transparencia en el reparto de vacunas y que se haga poblacional, como se ha hecho hasta ahora, y no comprendemos por qué esa bajada tan importante del porcentaje de vacunas en algunas comunidades autónomas y subidas sin que lo hayamos debatido dentro de los órganos pertinentes", ha insistido.

Por último, sobre la vacuna a mayores de 80 años, Aguirre ha pedido "tranquilidad" en el sentido de que solamente "hemos llamado al 82,24% y nos queda un 48% de mayores de 80 años que aún no hemos llamado", porque "necesitamos más vacunas".