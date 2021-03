Aumentan las peticiones al PSOE-A para celebrar las primarias cuanto antes

Cargando el reproductor....

Adelantarse a los acontecimientos y evitar lo sucedido en la Comunidad de Madrid, donde la convocatoria electoral cogió por sorpresa al PSOE, es el objetivo ahora de las distintas corrientes críticas del partido en Andalucía, donde crecen las voces que piden la celebración de primarias cuanto antes.



"Si el PSOE aspira a gobernar tiene que adelantarse a los acontecimientos", ha dicho este lunes a Efe un destacado militante del PSOE de Sevilla y cargo público, después de que el pasado viernes una de las corrientes críticas, Hacer más PSOE, reclamara "abrir inmediatamente un proceso de primarias para elegir a nuestro candidato".



Los últimos acontecimientos en comunidades autónomas como Murcia o Madrid, la crisis interna de Ciudadanos y las repercusiones que pudiera tener en otros territorios como Andalucía, donde el PP gobierna en coalición con la formación naranja y el apoyo externo de Vox, que ha pedido elecciones anticipadas, podrían acelerar los planes.



"Tenemos que estar preparados ante cualquier escenario", han coincidido varios de ellos, que creen además que no es momento de "experimentos" y que hay que apostar por un candidato "potente", no por opciones "a medio plazo".



En este contexto, la mayoría coincide también en que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sería la "mejor opción" y, lo cierto, es que el regidor, a quien el pasado 5 de marzo sondeó Pedro Sánchez durante un encuentro en Madrid, nunca ha cerrado la puerta aunque de momento está centrado en la tarea municipal.



Espadas no daría el paso si no estuviera seguro de contar con el apoyo de la militancia en Andalucía porque tendrá que enfrentarse a la actual secretaria general, Susana Díaz, quien sigue decidida a presentarse a las primarias.



Como otros críticos, fuentes de Hacer más PSOE han asegurado a Efe que el "perfil" de Espadas "encaja perfectamente" con el proyecto de cambio que defienden y, aunque consideran que es "importante" que el candidato cuente con el apoyo de los órganos federales del partido, subrayan que tendrá que buscar el respaldo de los militantes en unas primarias.



Hacer más PSOE insiste en que tienen que convocarse cuanto antes porque están convencidos de que en Andalucía habrá un adelanto electoral: "Si yo fuera (Juanma) Moreno Bonilla no estaría nada tranquilo dada la situación que atraviesa Ciudadanos".



Al mismo tiempo, defienden que hay que contar con un candidato "cuanto antes" para "plantarle cara" a Susana Díaz y competir "en igualdad de condiciones" porque la actual secretaria general "lleva meses haciendo campaña".



Reprochan a Díaz, quien hoy está en Los Barrios (Cádiz) y que aprovecha sus desplazamientos por las distintas provincias para reunirse con alcaldes, diputados provinciales y cargos públicos de su partido, que "utilice la infraestructura del PSOE andaluz para hacer campaña".



Piensan lo mismo otros críticos con la dirección regional y creen que dadas las circunstancias lo "razonable" es que se convoquen las primarias: "¿Y si pasa lo de Madrid? ¿Y si Moreno Bonilla nos mete un gol por la escuadra?. Hay que estar preparados", aseguran.



En estas circunstancias creen que sólo hay dos opciones: Juan Espadas o María Jesús Montero, aunque a día de hoy "el mejor colocado es Espadas".



La reunión de Pedro Sánchez con Espadas se produjo después de que en las últimas semanas la dirección federal haya escuchado a algunos secretarios provinciales del PSOE andaluz, alcaldes y otros cuadros del partido, unos encuentros que sirvieron para concluir que hay "sintonía" en torno a la candidatura del regidor sevillano.



"Espadas no se va a tirar a la piscina si no cuenta con el apoyo del PSOE en Andalucía", han explicado.