Espadas no descarta optar a ser candidato a la Junta "cuando llegue el momento"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), no ha descartado este domingo la posibilidad de optar a ser candidato a la Presidencia de la Junta, aunque no participará en ese debate hasta que "llegue el momento", ya que está "centrado" en la alcaldía de Sevilla.



"Como ya dijo hace meses, entrará en el debate orgánico cuando llegue el momento, un debate que sólo dependerá de lo que decidan los militantes andaluces", han recalcado a Efe fuentes próximas al regidor.



Espadas no quiere que haya "ningún elemento que despiste a la ciudadanía del trabajo duro, pero con resultado, en que está centrado en la alcaldía de Sevilla", han agregado.



En este sentido, no ha querido confirmar, aunque sí lo han hecho otras fuentes consultadas por Efe, el encuentro que mantuvo con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado 5 de marzo, y que adelantó hoy domingo El Confidencial.



"El alcalde no entrará en ninguna especulación, ni siquiera en confirmar con quienes se ve o habla, unas interlocuciones que siempre han sido fluidas y que son absolutamente normales por la relevancia del cargo que ocupa desde 2015, la alcaldía más importante gobernada por un socialista en España y ante el peso que el municipalismo está soportando en esta crisis y en la recuperación", han dicho.



En esta última reunión se analizó el asunto de una manera más formal después de que hace dos meses se lo planteara el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en un encuentro que ambos mantuvieron en Sevilla.



Fue el pasado 15 de enero cuando el también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprovechó su estancia en Sevilla con el fin de abordar con el alcalde diversos asuntos relacionados con su departamento ministerial para sondear al alcalde sobre su disposición o no a embarcarse en este proyecto.



Un día antes, Ábalos se reunió también en Sevilla con la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien le confirmó su intención de presentarse a las primarias rechazando dar un "paso atrás" como acababa de hacer Miquel Iceta dando vía libre a la candidatura de Salvador Illa en Cataluña.



En aquella ocasión, Espadas eludió pronunciarse en público sobre este asunto aunque nunca ha cerrado la puerta a esta opción si así se lo pide la dirección federal y el PSOE andaluz.



Espadas siempre ha estado en las quinielas, al igual que la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, aunque ésta no ha ocultado nunca su preferencia por seguir en el Gobierno.



El alcalde de Sevilla ha sido la principal apuesta en los últimos meses de los sanchistas en Andalucía aunque lo sucedido en los últimos días con la moción de censura de Murcia y la posibilidad de un hipotético adelanto electoral en Andalucía volvió a poner el foco en Montero, si bien Espadas sigue siendo la principal apuesta.