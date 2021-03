"La Junta debería hacer lo mismo que el Gobierno", ayudar a comercios y hostelería

Cargando el reproductor....

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha sugerido este viernes que, en vez de "sacar pecho" de tener superávit en Andalucía, "la Junta debería hacer lo mismo que ha hecho el Gobierno de España", que es, ayudar económicamente a las empresas, a los comercios y a la hostelería.

Así se ha pronunciado este sábado en el municipio malagueño de Colmenar, al ser cuestionada por las críticas del Ejecutivo andaluz al paquete de ayudas directas a pymes y autónomos de 7.000 millones de euros del Gobierno central, alertando de que "aquí en Andalucía han llegado antes las vacunas que las ayudas".

"Es fundamental que la gente tenga respiro y dinero para parar lo que viene", ha considerado Díaz, quien no entiende que desde la Junta "sigan sacando pecho de que tienen dinero en el banco cuando la gente lo está pasando mal" al temer perder el empleo o tener que echar la persiana de sus negocios.

De este modo, frente a las ayudas del Gobierno que, asegura, "llegaran lo que haga falta", pide a Andalucía gastar lo que tiene, lamentando que "el único plan de ayudas que sacó la Junta fueron 50 millones y solo gastaron cinco, con las necesidades que hay en los comercios, hostelería, cultura y turismo".

Así, considera que el Gobierno regional "no puede estar pidiendo y enfrentándose al Gobierno de España, y tener dinero en el banco", sino que lo emplee en salvar vidas, reforzar centros de salud y ayudar a los negocios y empresas, y cuando se gaste, "si hace falta más, juntos pediremos más", sentencia.

Para Susana Díaz, con esta situación el Ejecutivo andaluz "no es creíble", pues "no ha gastado lo que ha llegado y encima está diciendo que no va a llegar suficiente"; por lo que insiste en que primero ejecuten el dinero que llega desde el Gobierno central.

UNA JUNTA CENTRADA EN EL "RÚN-RÚN"

En palabras de la dirigente socialista, la solución es que la Junta de Andalucía se deje de "rún-rún y de rumores" y "se ponga al tajo"; que abandone "los nervios internos, la confrontación y el ruido" que desde hace unos días azota los acuerdos de PP y Cs, y se centre en salvar vidas, economía y empresas, "que es lo que verdaderamente la gente necesita, le importa y merece en estos momentos", apostilla.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, ha criticado la "opacidad" y "falta de transparencia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su Ejecutivo en la gestión de la pandemia y la crisis económica, laboral y social derivada del coronavirus, incidiendo en que PP y Cs forma un "Gobierno distraído y en sus líos, en vez de en lo que está pasando la gente. Que se dejen de sus pactos de supervivencia y que trabajen por los andaluces", ha demandado.

Al contrario, ha hablado de un socialismo que "no pierde ni un minuto" y "está centrado en los andaluces", incidiendo en que en el PSOE andaluz "no nos salimos de nuestro carril de trabajar para que la gente salga lo mejor posible" de la crisis del coronavirus.

En esta línea, ha reiterado que el Gobierno de la Junta "también tiene que ponerse a trabajar" para afrontar y superar la pandemia, empezando por reabrir todos los centros de salud, avanzar en vacunación, evitar que "mayores de 85 años tengan que viajar kilómetros" para acceder a la inmunización y "ayudar a los negocios" más dañados por la COVID-19.

Para Díaz, es imprescindible "estar ya pensando en los problemas y oportunidades de Andalucía después de la pandemia" y ha recalcado que los socialistas "estamos dispuestos a aportar" contando con todos los datos e información, pero lamenta que el Gobierno andaluz "no se deja ayudar".