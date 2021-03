Unidas Podemos dispuesta apoyar una moción de censura

Unidas Podemos por Andalucía se ha mostrado dispuesta a apoyar una moción de censura en la comunidad en el caso de que el PSOE y Ciudadanos llegarán a un acuerdo, aunque ha precisado que esa "oportunidad" no está encima de la mesa y que por tanto es "política ficción".



Los líderes de esta formación, Toni Valero y Martina Velarde, se ha expresado en estos término antes de comenzar una reunión de cargos públicos y orgánicos de IU y Podemos en el Parlamento andaluz.



"La moción de censura no está encima de la mesa, por lo tanto es política ficción, ya que ni el PSOE-A ni Ciudadanos están en Andalucía preparando lo que han presentado en otras comunidades autónomas como Murcia", ha explicado el líder de IU, Toni Valero.



No obstante, ha sostenido que "si pasa el tren que permite dar un giro de timón" al actual Gobierno andaluz de las "tres derechas y desbancarlas jugaríamos ese papel".



Según Valero, Unidas Podemos "nunca va permitir sostener" a un gobierno de derechas "si de nosotros depende, todo lo contrario, pero insisto -ha apostillado- no estamos en ese escenario" en Andalucía



"Si presenta la moción contará con el apoyo de este espacio político, pero hablamos de política ficción", ha remarcado.



Tanto Valero como la secretaria general de Podemos, Martina Velarde, ha criticado que el Gobierno de PP y Ciudadanos están "presumiendo una estabilidad de la que carecen".



Para Velarde, la escenificación Moreno y Marín del miércoles para exhibir la unidad y estabilidad del Ejecutivo es "algo que no pueden garantizar".



"Es un gobierno supeditado a los caprichos y las ocurrencias de Vox, es este partido el que manda y aquí se hacen las políticas que quiera. Es un gobierno inestable", ha esgrimido.



Sobre la elección de los candidatos para las próximas elecciones andaluzas, la dirigente morada ha sostenido que Unidas Podemos "no está en clave electoral, ni en candidatos ni en personalismos, sino en las muchas necesidades que tiene" Andalucía.



"En un momento de crisis social sin precedentes nos parece que la gente que ha confiado en nosotras no se merece que estemos hablando ni de candidaturas ni de puestos en las listas o papeletas electorales", ha resumido.