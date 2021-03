Susana Díaz: Ciudadanos se ha dado cuenta de que el PP le está "llevando a la ruina"

Cargando el reproductor....

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha eludido responder este miércoles si considera "extrapolable" en Andalucía la moción de censura presentada en Murcia por Ciudadanos y el PSOE, aunque ha asegurado: "Nosotros no estamos en cábalas electorales".



En conferencia de prensa, Díaz ha señalado que no conoce los "detalles" de esta iniciativa, si bien ha señalado que es "más que evidente" que Ciudadanos se ha dado cuenta de que el PP le está "llevando a la ruina".



"El trágala permanente de lo que dice la ultraderecha le está llevando a una situación absolutamente insostenible y eso habrá hecho que Ciudadanos mueva ficha porque piense que eso no es lo que en este momento quiere la ciudadanía y sus votantes", ha aseverado.



En el caso de Andalucía, donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, ha indicado que lo que es "evidente" es que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, no le "salen las cuentas" como le ha "recordado nuevamente hoy la ultraderecha, que desde el principio de la legislatura ha dicho que 'quien manda aquí' son ellos porque le debe la presidencia".



"Nosotros no estamos en cábalas electorales a dos años de unas elecciones, con un millón de parados, con miles de personas que lo están pasando mal, que temen perder su empleo", ha recalcado la dirigente socialista, que ha insistido en que el PSOE está "en lo que tiene que estar".



Ha subrayado además que la situación de Andalucía es distinta por el "entreguismo" de Ciudadanos al PP.



"Aquí están compartiendo un gobierno con medidas que son lo contrario a lo que haría un gobierno progresista en una situación como ésta (por la pandemia), que sería cuidar de la gente, proteger el empleo, proteger a las personas, los comercios, y con muchísima transparencia en la defensa de los derechos y libertades", ha remachado.



Así, ha asegurado que un gobierno progresista "no estaría poniendo sobre la mesa cuestiones como el veto parental o recortes en la lucha contra la violencia machista o las libertades" y ha insistido en que lo que se está haciendo en Andalucía es "lo contrario a lo que haría un gobierno progresista".



No obstante, ha incidido en que el PSOE es un partido "de diálogo y de acuerdo", un partido que "habla con todo el mundo excepto con la ultraderecha, con los que no compartimos absolutamente nada".



"Siempre vamos a hacer lo que la gente espera de sus políticos, que es que dialoguen; lo triste es que eso sea noticia por la falta de capacidad de diálogo que tengan los representantes públicos", ha finalizado.