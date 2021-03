Las agresiones al personal sanitario bajaron un 44,6 % el año de la pandemia

El descenso de consultas presenciales en Atención Primaria y de la actividad programada en los hospitales debido a la pandemia interrumpió la tendencia al alza registrada desde 2015 en las agresiones a los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que en 2020 se elevaron a 1.042 frente a las 1.507 de 2019, un 44,6 % menos.



El Sindicato Médico de Sevilla ha elaborado un informe sobre las agresiones al personal sanitario en el periodo 2015-2020 basado en datos oficiales de los informes de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, ha informado en un comunicado, en el que llama la atención por el dato de que las agresiones físicas descendieron en 2020, con 176, por debajo del registro de 2015, con 204.



Los ataques a trabajadores del SAS afectaron principalmente al personal sanitario, a mujeres y en la Atención Primaria, según este informe presentado con motivo de la celebración el 12 de marzo del día nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario, y que alerta de que las mujeres tienen más riesgo de sufrir agresión, por lo que "cabría temer un aumento de las agresiones al personal facultativo con la progresiva feminización de nuestra profesión".



Se constata que todas las provincias de Andalucía muestran un patrón similar y presentan en 2020 una bajada de los ataques totales, físicos y no físicos.



El porcentaje de agresiones físicas con respecto al total también es relativamente constante a lo largo de los seis años analizados, situándose en torno al 20 %.



Los hombres protagonizaron en 2020 el 60 % de las agresiones y las mujeres no solo son más frecuentemente víctimas, sino que también son atacadas en mayor proporción por hombres, mientras que las mujeres no suelen agredir a varones.



La violencia contra el personal sanitario se produce casi a partes iguales en Atención Primaria y Hospitalaria, si bien dado que la hospitalaria ocupa en torno al 75 % de la plantilla del SAS, la proporción en primaria es superior.



En atención hospitalaria se produce un porcentaje de agresiones físicas superior a la media (un 26%, frente a la media del 17 %) y sus principales víctimas son el personal diplomado (enfermería) y técnico, mayoritariamente femenino.



Entre ambas categorías suman el 87 % de las agresiones, aunque solo representan el 46 % de la plantilla de los hospitales, y el personal médico supone el 10 % de las víctimas aunque constituye el 14 % de la plantilla hospitalaria.



Por lo que respecta a la Atención Primaria, la proporción de agresiones físicas del 7 % es notablemente inferior a la media (17 %), siendo víctimas el personal médico y de enfermería, en porcentajes similares del 50 %.