La coeducación como herramienta para conseguir la igualdad efectiva

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha manifestado que hay que trabajar en la coeducación en los centros educativos y en planes de conciliación en las empresas. “Se trata de derechos humanos inquebrantables e incuestionables”, ha dicho.

Durante su participación en el informativo de 7TV Andalucía, Ruiz ha indicado que este 8M es un día “de recuerdo” hacia aquellas mujeres que “lucharon” por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. “Abrieron el camino de los derechos de los que hoy gozamos”, ha explicado.

La consejera ha comentado que “el feminismo se hace trabajando, con mujeres como vosotras valientes e imparables”, pero también “de la mano de nuestros compañeros de viaje, los hombres”, los que, en su caso, han sido sus “compañeros de vida, de trabajo”, sus amigos y maestros y ahora sus “compañeros de Gobierno”, que le dan “alas”, que la apoyan y la animan.

Ruiz ha agradecido “el privilegio de poder mejorar la vida de las mujeres desde la política, desde el Gobierno de Andalucía, con hechos y no con palabras”, siendo “garante de los derechos de la igualdad, frente al sectarismo y negacionismo, porque la igualdad y los derechos de las mujeres no admiten chantajes, ni titubeos, ni pasos atrás”, ya que “la libertad, la dignidad y la igualdad no se negocia y no se vende”, ha defendido.

Andalucía celebra un 8M adaptado a la pandemia

Andalucía ha vivido un 8M, Día Internacional de la Mujer, atípico por la pandemia pero nuevamente se ha reivindicado el feminismo alto y claro. Las redes sociales se han inundado de mensajes reivindicativos por la igualdad. En las calles se han vivido pequeñas concentraciones, respetando las medidas de seguridad, muy alejadas a esas imágenes vividas años atrás.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha participado en Córdoba en el acto de entrega de los Premios Meridiana 2021, que concede la Consejería de Igualdad, y ha afirmado que la desigualdad es “la mayor vergüenza de una sociedad que se tiene a sí misma por justa, libre, moderna e integradora”.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha escogido el Centro Municipal de Información a la Mujer de Los Gallardos (Almería), donde ha dicho que si algo ha puesto también de manifiesto esta “terrible situación” provocada por la pandemia ha sido el hecho de que “afloren mucho más todavía esas desigualdades que ya estaban entre el hombre y la mujer”.

Una de las primeras concentraciones por el 8M se ha celebrado ante las puertas del Parlamento de Andalucía, donde alrededor de 200 mujeres integrantes de diversos colectivos feministas y a título personal han defendido la necesidad de “poner en el centro los cuidados, no solo el trabajo”.

También, se ha difundido un estudio realizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que revela que la tasa de actividad de las mujeres andaluzas con estudios superiores supera el 75%, pero no alcanza ni el 10% entre las que no tienen estudios.

La mayoría de los partidos políticos han celebrado actos conmemorativos o de homenaje a las mujeres. En total, Andalucía ha acogido 45 concentraciones relacionadas con el Día de la Mujer.