La covid no logra acallar el grito por la igualdad

La pandemia del coronavirus no ha logrado acallar en Andalucía la lucha por la igualdad en el Día Internacional de la Mujer, aunque este año han primado otro tipo de iniciativas sin renunciar a las manifestaciones y concentraciones respetando las medidas de seguridad para esquivar la covid.



A primera hora de la mañana comenzaron a difundirse los primeros mensajes a través de las redes sociales, entre ellos el del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para reivindicar la "plena igualdad real" y subrayar que "la respuesta a la pandemia no hubiera sido igual sin el talento y la capacidad de las mujeres".



Moreno ha participado además en Córdoba en el acto de entrega de los Premios Meridiana 2021, que concede la Consejería de Igualdad, y ha afirmado que la desigualdad es "la mayor vergüenza de una sociedad que se tiene a sí misma por justa, libre, moderna e integradora".



También muy temprano dejó un comentario en su cuenta personal de Twitter la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien ha llamado a lanzar "un mismo grito reivindicativo" en un 8M "muy diferente" y, con posterioridad, en un acto en Huelva, ha advertido de que "no hay sitio para esos retrógrados reaccionarios" que destrozan pancartas como la instalada en la sede de la Diputación de Sevilla.



La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha escogido el Centro Municipal de Información a la Mujer de Los Gallardos (Almería), donde ha dicho que si algo ha puesto también de manifiesto esta "terrible situación" provocada por la pandemia ha sido el hecho de que "afloren mucho más todavía esas desigualdades que ya estaban entre el hombre y la mujer".



Una de las primeras concentraciones por el 8M se ha celebrado ante las puertas del Parlamento de Andalucía, donde alrededor de 200 mujeres integrantes de diversos colectivos feministas y a título personal han defendido la necesidad de "poner en el centro los cuidados, no solo el trabajo".



Precisamente, el Parlamento aprobará esta semana el I Plan de Igualdad tras realizar un diagnóstico que revela una feminización de los puestos más administrativos y una masculinización de los técnicos y del personal subalterno de esta institución.



Entre otras conclusiones, el diagnóstico refleja que desde enero de 2018 han solicitado reducciones de jornada por motivos familiares trece personas (doce mujeres y un hombre), todas pertenecientes al colectivo de funcionarios de carrera.



Hoy se ha difundido también un estudio realizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que revela que la tasa de actividad de las mujeres andaluzas con estudios superiores supera el 75 por ciento, pero no alcanza ni el 10 por ciento entre las que no tienen estudios.



La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria han celebrado actos conmemorativos o de homenaje a las mujeres, como el del PP, que ha puesto el foco en las profesionales de la sanidad andaluza que han "batallado" contra la covid "arriesgando sus vidas para salvar las de los demás".



Izquierda Unida ha criticado la "falta" de medidas y de financiación del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para impulsar la igualdad, situación -ha señalado- que "se ha agravado" con el pacto alcanzado con Vox.



Ciudadanos ha abogado por un 8M "inclusivo, moderno y abierto" y ha anunciado la presentación de una moción en todas las instituciones para impulsar un Pacto de Estado por la Igualdad, la Conciliación y la Corresponsabilidad.



Los cargos electos de Vox han presentado una declaración institucional que solicita que este día sea declarado como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus, convencidos de que el 8M es un acto de "propaganda de una agenda ideológica".



Andalucía acoge hoy 45 concentraciones relacionadas con el Día de la Mujer, la mayoría de las cuales están convocadas para esta tarde, ya que ninguna de ellas ha recibido indicaciones que las desaconsejen por parte de las autoridades sanitarias de la Junta, según informó la Delegación del Gobierno.



COO y UGT de Andalucía han hecho un llamamiento a la Junta en distintas concentraciones para que refuerce las políticas de igualdad "ante unas posiciones ultraderechistas caracterizadas por el ataque a los derechos de las mujeres, por su antifeminismo, y por sus políticas de eliminación de recursos destinados a luchar contra las violencias machistas y a promover la igualdad".



Por su parte, La Consejería de Cultura ha abierto sus actividades con motivo del 8M con la exhibición del relieve 'Virgen de la leche' de Luisa Roldán, 'La Roldana', en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, a lo que ha sumado un "paseo literario" sobre la escritora Mariluz, dentro de la iniciativa "Mujeres de Libro" del Centro Andaluz de las Letras para visibilizar el papel de la mujer en la literatura y rescatar las figuras de muchas mujeres olvidadas.