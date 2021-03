Susana Díaz lamenta la "falta humanidad" de Moreno al pensar ya en alianzas electorales

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado hoy la "falta de humanidad" que muestra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "al estar pensando en alianzas electorales con Ciudadanos de cara dos años con la situación que está viviendo la comunidad autónoma".



Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas en Huelva cuestionada por las palabras de hoy de Moreno en las que se ha mostrado partidario de sopesar una alianza electoral entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía y en España, "con inteligencia, de forma natural" y "sin opas ni imposiciones".



Díaz ha recordado que en Andalucía "hay más de un millón de parados, miles de comercios que lo están pasando realmente mal, que no saben si van a tener mañana que cerrar la persiana; miles de andaluces que están en ERTE y que no saben si van a acabar despedidos; empresas industriales que están cayendo como Abengoa, Airbus en la planta de Puerto Real o Alestis; o muchísima gente pasándolo tan mal sin saber si van con tu empleo".



Considera que ante una situación como ésta "el hecho de que Moreno Bonilla esté en si le salen sus cuentas electorales a dos años de las elecciones habla por sí mismo".



"Cuando un Gobierno es tan débil como el actual, al final, en lugar de estar pensando en lo que sufre la gente y en lo que le está cayendo a la gente, lo que se hace es estar pensando en sus cosas, en su salen las cuentas y me parece que eso no es lo que merece Andalucía", ha apuntado.



Ha señalado que esa actitud del presidente de la Junta de Andalucía "denota falta de humanidad"; "no me cabe en la cabeza que cuando la gente lo está pasando tan mal y hay tanto sufrimiento y tanta incertidumbre e inseguridad y gente peleando para salir adelante que Moreno Bonilla esté pensando si suma o no con Marín -por el líder de Ciudadanos Andalucía- dentro de dos años".



"No es esa la actitud que ha de tener un servidor público en un momento como esté, en una pandemia, en plena tercera ola", ha señalado dejando claro que desde el PSOE "vamos a pensar en lo que está sufriendo la gente, que es mucho la verdad, y creo que es en lo que hay que estar".