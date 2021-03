Vox lamenta la "pasividad" de la Junta ante los problemas de la pesca artesanal

El diputado de Vox por Málaga en el Parlamento de Andalucía, Eugenio Moltó, ha lamentado este domingo la "pasividad" de la Junta ante los problemas de la pesca artesanal y ha advertido de "competencia desleal por las importaciones masivas de terceros países".

Así se ha pronunciado tras una visita el puerto y la lonja de pescadores de Fuengirola, donde ha lamentado "la competencia desleal" de terceros países, mientras que los pescadores españoles están sometidos "a mucho control y vigilancia por parte de la inspección pesquera" y "se sienten acosados tanto por las limitaciones como por las presiones fiscales porque les han aumentado las cuotas del seguro de autónomos".

El diputado de Vox ha añadido que, además, los armadores del cerco de toda Andalucía "no han cobrado el importe del paro biológico del pasado 2020, cuando ya están en el paro biológico de 2021", por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía que "dé una pronta solución a esto".

Moltó ha advertido que "se debe potenciar mucho más la pesca artesanal, dotándola de alternativas de pesca y gestionando mercados que garanticen los precios por encima de los costes de producción".

"La Junta no puede seguir con esta pasividad, hace un año que Vox solicitó que se legalice la captura de almejas de fondo, por ejemplo, muy demandada en el mercado, y no se ha hecho nada", ha lamentado.

En cuanto a las ayudas al sector, ha considerado que "se debería de modificar las cuestiones vinculadas a las subvenciones y pagos de los paros biológicos porque muchos pescadores y armadores no pueden acceder por una simple sanción de tráfico o tributaria".

"Deberían darles la opción de que, con esos derechos de crédito de esas ayudas, la propia Administración pública pueda cobrarse las deudas", ha argumentado.

Asimismo, ha indicado la flota pesquera artesanal ha estado pescando durante toda la pandemia a pesar de los bajos precios" y ha criticado que "desde Madrid se ha premiado a los que no han salido a pescar y no han generado empleo, con cantidades astronómicas, con casos de hasta 90.000 euros". Por el contrario, ha lamentado que las ayudas a los que han seguido trabajando "no han superado los 2.000 euros".

LA AGENDA 2030 "ACABARÁ CON EL SECTOR"

Por último, Moltó ha explicado que "está todo orquestado por la Agenda 2030 para que se asfixien en la miseria y tengan que abandonar, como en la agricultura y ganadería" con el objetivo, a su juicio, de "justificar la necesidad de tener que invertir en Marruecos para abastecer a Europa de alimentos de primera necesidad". "La agenda 2030 acabará con el sector primario si alguien no lo remedia", ha concluido.