Aguirre avisa de la ralentización en el ritmo de vacunación en mayores de 80 años

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha avisado este viernes de una ralentización de la vacunación contra la covid de las personas mayores de 80 años, que se podría prolongar hasta la primera quincena de abril, por lo que ha pedido "paciencia".



"A los mayores de 80 años se les llamará más lentamente, por lo que puede ser que estemos vacunando a ese grupo de población hasta la primera quincena de abril; se les seguirá llamando según disponibilidad, todo depende del ritmo semanal de vacunas que nos manden, pero si siguen mandando menos como ha ocurrido esta semana, tenemos un problema", ha advertido en una entrevista en Canal Sur Radio.



Ha explicado que las vacunas que van llegando a Andalucía de Pfizer y Moderna se utilizarán para poner la segunda dosis a las personas que hace 21 días recibieron la primera, como establecen las normas de esas vacunas.



Por ello, la incorporación de nuevas personas mayores a estas vacunas va a ser "muy lenta".



Ha señalado que a fecha de hoy ya se ha puesto la primera dosis a un 43 % de los mayores de 80 años y la segunda a un 5,41 % , con lo que todavía queda por llamar a más del 50 %, y ha insistido en que "posiblemente" se ralentice ahora el ritmo de llamadas "hasta que no se ponga la segunda dosis a todos los que recibieron la primera".



Sobre la ampliación a partir de hoy del horario de comercios y hostelería hasta las 21,30 horas en los municipios que se encuentran en nivel de alerta 2, ha dicho que "nos podemos permitir ese lujo" porque significa que la incidencia acumulada ha bajado en dichos municipios.



"Se van tomando medidas según la evolución que va teniendo la pandemia y ahora nos podemos permitir ese lujo de abrir un poquito más la mano", ha remachado.



Ha admitido, no obstante, que les costó mucho llegar a "puntos de consenso" tras varios días de debate: "tenemos que ir abriendo un poco el grifo, la decisión ha sido lo más ecuánime posible".



Ha anunciado que el Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto debatirá el 18 de marzo si se "abre o se cierra el grifo" en función de la evolución de la pandemia y no ha descartado una apertura entre provincias antes de Semana Santa aunque la comunidad autónoma mantenga el cierre perimetral.



Aguirre ha confiado además en que en las próximas semanas algunos distritos sanitarios puedan pasar ya al nivel 1, lo que supone una "medio normalidad".



Sobre las manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha dicho que la Junta no es partidaria de que haya concentraciones, aunque ha recordado que es la Delegación del Gobierno la que tiene la capacidad de autorizarlas o no.



"Si las hermandades y cofradías suspendieron las procesiones ¿cómo vamos a tener manifestaciones?", ha cuestionado, tras lo que ha confiado en que sean "coherentes" y no se dé el "visto bueno" a esas manifestaciones en Andalucía.



De otro lado, ha avanzado que hoy se ha habilitado en el Hospital Militar de Sevilla la cuarta planta para pacientes covid que ya no contagian, los cuales pueden estar acompañados de algún familiar.



"Es una novedad que queremos extender a otros hospitales, que tengan una planta específica con esos pacientes", ha asegurado.