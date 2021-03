Fiscal no ve motivos para seguir investigando el asesinato de Marta del Castillo

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que reabrió la investigación del asesinato de Marta del Castillo que la archive, al considerar que no hay ninguna relación entre el suceso y el supuesto encubrimiento de "una trama de estafas y falsedades", como denunció la familia de la joven sevillana.







El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla retomó el caso hace un año al atender la solicitud de los padres de Marta, quienes aseguraron que había nuevas pruebas que apuntaban a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño.







En un auto dictado el 14 de febrero de 2020, el juez Álvaro Martín estimó la petición de Antonio del Castillo y Eva Casanueva y ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que comprobasen "la veracidad" de las pistas, que señalaban la existencia de un trasfondo económico en el suceso, y "la posible participación de terceras personas" en la muerte de la joven "que hasta la fecha no estuviesen enjuiciadas por tales hechos".







El otro objetivo de la investigación, según el magistrado, era comprobar si los hechos denunciados por la familia conducían a otros que permitiesen esclarecer el lugar donde fue llevado el cadáver de la joven.







Tras analizar el informe fruto de esa última actuación policial, el fiscal ha ratificado que Carcaño en efecto falsificó documentos para que le concedieran la hipoteca del piso donde después fue asesinada Marta, pero no halla ninguna relación entre ese delito, que además considera prescrito, y la muerte de la joven, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Efe.







Así lo hace constar en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4, en el que recuerda que la supuesta disputa económica entre Carcaño y su hermano ya fue tratada por el magistrado que investigó el asesinato y que archivó las actuaciones contra Delgado en 2013.







Los padres de Marta, que tenía 17 años cuando fue asesinada el 24 de enero de 2009, pidieron la reapertura del caso porque consideraban que había nuevas pistas que podrían permitir el hallazgo del cadáver.







El padre, Antonio del Castillo, explicó a los periodistas que la petición se produjo después de las nuevas informaciones que le aportó Carcaño, condenado a 21 años por el crimen, cuando lo visitó en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en febrero de 2017.







En esa visita, Carcaño ofreció su séptima versión de los hechos y contó a Del Castillo que la menor murió por dos golpes que le dio su hermano con la culata de una pistola tras una discusión provocada no por el impago de un préstamo, como dijo en una ocasión, sino por el encubrimiento de "una trama de estafas y falsedades para la concesión de hipotecas".







La pelea se produjo porque "se iba a descubrir un delito que podría llevar a los dos hermanos a la cárcel", añadió el padre de Marta.