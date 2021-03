Imbroda: la cocina "in situ" impulsará los comedores en los colegios

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, considera que el servicio de comedor escolar necesita de un cambio de modelo para mejorar la calidad y cree que el plan de la cocina "in situ" le dará un impulso.



Imbroda ha hecho estas declaraciones durante su visita al colegio Juan Carlos I de Porcuna (Jaén), donde ha recordado que del servicio de comedores se benefician más de 185.500 alumnos.



Ha asegurado que su departamento va a continuar impulsando el plan de transformación de comida transportada a cocina 'in situ', en alrededor de otros 100 comedores escolares andaluces en 2022, tras el cambio ya iniciado en 75 centros.



Asimismo, ha explicado que en una primera fase de la transformación a cocina "in situ" están incluidos 75 colegios públicos de Infantil y Primaria por 23,5 millones de euros, de los cuales 12 ya están funcionado en este curso con el nuevo modelo.



Los restantes están pendientes de las obras de adaptación y actuaciones de equipamiento necesarias para elaborar la comida diariamente en esos centros.



"El retraso del programa se ha debido a la crisis del coronavirus, que afectó al desarrollo de la licitación", según el consejero, que ha insistido en que "no tenemos ninguna duda en que el plan va a seguir adelante incorporando todos los centros posibles".



En este sentido, el consejero ha explicado que a medida que finalicen los contratos vigentes con las empresas se iniciarán, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), nuevos procedimientos para que se puedan transformar a cocina 'in situ' otros 100 comedores escolares a partir de 2022, según las previsiones de la Consejería.



Los requisitos principales para la elección de estos centros educativos son que tengan al menos 150 comensales y que dispongan de un espacio de al menos 30 metros cuadrados para la instalación del nuevo equipamiento para elaborar las comidas.



Igualmente, el consejero ha señalado el esfuerzo realizado por su departamento para restablecer el servicio de comedor en los 56 centros docentes que a comienzos del curso fueron abandonados por la empresa COL-Servicol, uno de los cuales fue el colegio Juan Carlos I de Porcuna.



Esta problemática, ha asegurado Imbroda, es la consecuencia "de un modelo que necesita una actualización y desde este Gobierno se están dando los pasos para mejorar este servicio tan importante para que las familias puedan conciliar".



Durante su intervención, el consejero se ha referido al esfuerzo de los docentes durante la pandemia y ha afirmado que "hoy podemos estar razonablemente satisfechos con el desarrollo del curso, hemos sido capaces de hacer de los centros educativos probablemente los espacios más seguros, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, y que los procesos de enseñanza-aprendizaje se estén llevando a cabo en unos parámetros de calidad adecuados".