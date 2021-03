Reclaman al Gobierno que unifique criterios de cierre de comunidades

El vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Juan Marín, ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que lidere el Consejo Interterritorial de Salud y asuma "de una vez por todas" sus competencias y establezca unos criterios "claros" para la salida del cierre perimetral de las comunidades.



Preguntado sobre las previsiones turísticas de Semana Santa ha asegurado que todavía no conoce hasta qué punto se va a restringir la movilidad, aunque ha confiado en que para el próximo 26 de marzo, Viernes de Dolores, sí se permita al menos abrir el cierre perimetral entre las provincias andaluzas.



"Va a depender mucho del nivel en que se encuentre la pandemia entre las distintas provincias", ha asegurado el vicepresidente, quien ve "muy aventurado" a más de veinte días saber si se podrá o no permitir una mayor movilidad entre otros territorios.



Sobre esa apertura de la comunidad andaluza ha indicado además que el Gobierno de la Junta todavía no ha tomado una decisión al respecto, si bien ha apostillado que esta se hará "con prudencia" y siguiendo las recomendaciones del comité de expertos.



Asimismo se ha referido al "caos" que puede suponer que 17 comunidades en el conjunto de España puedan tomar 17 medidas distintas, de ahí que haya pedido tanto a la ministra Darias como al resto de regiones que coordinen una "salida programada" si esta pudiera producirse.



"Es hora ahora de que el Gobierno (central) se dé cuenta de una vez por todas que necesitamos que el liderazgo se ejerza y se ponga orden", ha recalcado Marín, que se ha preguntado de qué serviría que Andalucía levantara por ejemplo su cierre perimetral si otras comunidades están cerradas.