Vox espera esta semana un calendario para la implantación del "pin parental"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes hay prevista una reunión "a nivel técnico" con la Consejería de Educación en la que esperan que se les plantee un calendario para la implantación del llamado "pin parental".



En rueda de prensa en el Parlamento Hernández ha explicado que su grupo se mantiene en la postura que anunció la pasada semana de no apoyar, ni en pleno ni en comisión, ninguna iniciativa de la Junta ni de los partidos que sustentan al Gobierno (PP y Cs) hasta que esa medida salga adelante.



Ha asegurado que Vox "no va a hacer cuestión de la semántica" y que lo que le importa a su formación es "el contenido, con independencia de cómo se le quiera llamar".



Preguntado por qué entiende Vox como el pin parental, Hernández ha precisado que se trata de la posibilidad de los padres "para poder determinar, cuando consideren que una actividad puede ser perjudicial para la educación de sus hijos, que éstos no acudan sin que eso les suponga ningún problema".



"Eso no tendría sentido a lo mejor si no supiéramos que en algunos casos se producen verdaderas atrocidades, en las que se les da unas charlas a los menores cuando menos polémicas, como ha ocurrido durante esta legislatura", ha asegurado el portavoz del partido de Santiago Abascal.



Ha sostenido que así se acordó en el documento firmado con el consejero de Educación, Javier Imbroda, en el que se incluyó la posibilidad de realizar cambios normativos si son necesarios para implementarlo, y ha añadido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, así lo reconoció en su respuesta en el pasado pleno.



"Seguir discutiendo de este asunto es un poco baladí", ha asegurado Hernández, que ha insistido en que "ese derecho y esa capacidad tienen que tenerla los padres, y así está puesto negro sobre blanco en los pactos presupuestarios".



Ha detallado que en el último caso exigieron la firma del consejero Imbroda porque "a pesar de estar en los pactos la Consejería de Educación parecía que iba por libre" y ha asegurado que las quejas de los padres por este motivo son "muchas más" de las que existen según la Junta.