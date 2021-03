Los hosteleros ven "básico" que se amplíen los horarios y aforos

Los hosteleros andaluces han señalado este martes que el sector se encuentra en una situación "muy preocupante", ante la que piden a la Junta "mirar un poco a la economía", y consideran "básico" que se permita la ampliación de horarios de apertura y de aforos en los establecimientos.



El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha afirmado que los datos del paro son "fiel reflejo" la situación del sector por la pandemia en la comunidad, donde calcula que un 25 por ciento de los negocios han tenido que cerrar definitivamente, y ha avisado de que puede agravarse a corto plazo.



Frutos ha argumentado que con las restricciones actuales, la capacidad de facturación de los establecimientos es de "un 20 por ciento como mucho", lo que "hace inviable incluso cubrir los gastos", por lo que ha insistido en la necesidad de modificar las medidas, una vez que se ha producido una bajada de contagios.



Además de la ampliación de horarios y aforos en los establecimientos, los hosteleros creen que puede ser importante la apertura de la movilidad entre provincias y retrasar una hora -de las 22 a las 23 horas- el toque de queda.



El también presidente de la patronal de hostelería de Málaga (Mahos) ha sostenido que si los municipios que tienen una incidencia muy alta de contagios están cerrados, no ven necesario que se tengan que cerrar perimetralmente las provincias.



El colectivo entregó el pasado viernes un escrito a la Junta en el que solicitaba una mesa técnica con la participación de la hostelería, que "puede aportar" porque es el "sector que más restricciones está sufriendo en su actividad", por lo que considera "lógico" que se siente con la administración.



En cuanto a las ayudas directas, ha reclamado al Gobierno central "agilidad" porque "hay muchos compañeros que ya han tenido que cerrar la persiana", y ha propuesto a la Junta un modelo similar a Extremadura, con una horquilla de ayudas de entre 2.500 y 25.000 euros en función de la pérdida de facturación.



"No todos estamos en la misma situación", ha manifestado Frutos, quien ha apostillado que "el café para todos no va a ser bueno para la supervivencia de muchos empresarios".



Asimismo, ha pedido que no se exija estar al corriente de la Seguridad Social u otros impuestos para poder optar a esas ayudas porque cree que "no se le pueden negar" a alguien que no haya podido pagar sus tributos por la situación económica derivada de la pandemia.



En cuanto a las perspectivas para Semana Santa, el presidente de la Federación andaluza de Hostelería ha dicho que viven "a la semana" y que el negocio dependerá de las restricciones de la Junta, por lo que ha confiado en que "escuchen" al sector porque "reactivar la economía pasa por la ampliación de horarios".



Además, con la subida de las temperaturas, "va a ser básico que se pueda estar hasta las 23 horas" mediante la ampliación del toque de queda, ha demandado.



El puente festivo del Día de Andalucía ha sido similar a lo que va de año, "desastroso a nivel económico", ha asegurado Frutos, quien ha explicado que el sábado, que suele ser el día de más movimiento cuando hace buen tiempo, la facturación se sitúa entre un 15 y 20 por ciento respecto a años anteriores.