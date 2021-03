Alcaldesa de Marbella: La recuperación del turismo, de la mano de la vacunación

La recuperación del turismo y la reactivación de la economía están directamente relacionadas con el ritmo de vacunación y la inmunización de la población, por lo que un pasaporte sanitario en el ámbito europeo es muy “beneficioso”, según la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz (PP).



Resulta prioritario “garantizar la seguridad” tanto de quienes vienen a pasar sus vacaciones a España como de quienes los acogen, ha indicado a Efe la regidora, ya que, a más vacunaciones, más confianza para desplazarse, añade.



Muñoz se ha mostrado partidaria “al cien por cien” de la iniciativa de contar con el pasaporte de vacunación que la canciller alemana, Angela Merkel, anunciaba este jueves y que los socios europeos pondrán en marcha este verano para facilitar los viajes en el seno de la Unión Europea (UE).



La alcaldesa insiste en la idea de iniciar la recuperación de la actividad “cuanto antes” de manera “escalonada y responsable”, sin olvidar que el comercio y la hostelería -dos de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus y las restricciones decretadas para frenar la pandemia- “también tienen que vivir”.



En este sentido, ha recordado la necesidad de ser conscientes de lo “que tenemos entre manos” para no perder lo avanzado en el aspecto de la salud, pero teniendo muy presente que “hay que empezar a producir” otra vez, ha subrayado.



En cuanto a salvar la Semana Santa, Muñoz ha comentado a Efe que hoy por hoy parece “difícil” alcanzar los niveles de antaño, puesto que no depende solo de España o de que se autorice la movilidad a nivel nacional, si no de que también lo hagan los principales emisores de turistas como Reino Unido, Alemania o Francia.



La activación definitiva del sector no se producirá, apunta la regidora, hasta que estos países no recuperen la confianza para volver a viajar a España y sus gobiernos lo favorezcan, y un ejemplo es la respuesta del mercado ante el anuncio del plan de reapertura del Reino Unido por parte de su primer ministro, Boris Johnson.



Las reservas de viajes a España y otros destinos costeros han aumentado un 337 % y las de paquetes vacacionales un 630 % con respecto a semanas previas, según la aerolínea británica Easyjet, tras conocerse la intención del gobierno británico de reanudar los vuelos en mayo.



Si bien los hoteleros españoles consideran que se trata de una noticia muy positiva para el sector, ya que solo con los turistas nacionales la planta hotelera apenas alcanza el 25 por ciento de ocupación, las asociaciones de agencias de viajes la han recibido con moderado optimismo y se muestran expectantes.