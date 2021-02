Articulo Relaciones perversas

Las relaciones de pareja son complicadas, más aún cuando ambas personas desean estar juntas pero siendo ellas mismas. Compaginar las necesidades de cada cual en determinados momentos no es nada sencillo y sin embargo mantener la pareja requiere encontrar la fórmula. En todas las edades pero sobre todo en la adolescencia y juventud las relaciones de pareja tienen mayor grado de fragilidad y sobre todo las personas pueden ser más fácilmente manipulables.

En ocasiones se cruzan terceras personas y aunque no siempre, tampoco es infrecuente, que los intereses de esa tercera sean perversos y se conduzcan por extremo egoísmo o incluso por venganza. Su objetivo es destruir la pareja, para “esclavizar” a una de las personas que la forman. Comienzan sembrando la duda en su víctima haciendo creer que la relación que mantiene con su pareja es “toxica”. Se ofrece a ayudar a su víctima demostrándole lo mucho que vale y mediante un “love bombing” brutal atraparla, haciéndole romper su relación de pareja para así tenerla a su merced. Este Love bombing o bombardeo de amor, se concreta en cascadas de poemas, llamadas, wassap amorosos y múltiples detalles, pretendiendo ofrecer la imagen de una pareja perfecta. El espejismo es impecable y se sostiene en una sofisticada técnica de manipulación. Una vez conseguido se desarrolla la etapa de dominación mediante otras técnicas manipuladoras como: La proyección de aquello negativo que hace en su víctima acusándola de infidelidad o mentira. La desvalorización de todo lo que hace su víctima, que quedará sumamente confundida. Confusión que irá en aumento aplicando otra técnica llamada “luz de gas”, porque a pesar de que la víctima tenga pruebas de traición, el manipulador lo negará todo. Y esto llevará al desarrollo de la técnica de “tener derecho a todo”. Porque el manipulador si tiene derecho a hacer lo que desea, pero la víctima no y sólo con permiso del manipulador podrá actuar. Esto aislará más a la victima de todo su entorno familiar y de amistades. De hecho la víctima no tendrá derecho a saber dónde va o que hace el manipulador, porque este no tiene obligación de informarle. Porque en realidad el manipulador tiene un Ego que no le cabe en su cuerpo. Se cree superior a las demás personas y constantemente buscan la valoración positiva, el ser alagadas e incluso idolatradas.

Identificar a los manipuladores es la única forma de evitar la manipulación y cuando se identifican deben ser desenmascarados para evitar que otras personas caigan en sus redes, porque el nivel de manipulación no sólo se ejerce en las parejas, sino en cualquier organización donde se desarrollen relaciones humanas.

Fdo Rafael Fenoy Rico