Andalucía reduce la tasa a 235,1 y sale de la situación de riesgo extremo

Andalucía ha salido este miércoles de la situación de riesgo extremo por coronavirus tras registrar una tasa de 235,1 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, rompiendo así la barrera de los 250 que, según marca el Ministerio de Sanidad, suponen un peligro máximo para el control de la pandemia.



La comunidad se sitúa este 24 de febrero en una incidencia similar a la que había pocas jornadas después del día de Reyes, justo cuando el ascenso de la tercera ola empezó a agravarse con importantes subidas diarias del número de contagios.



Hay tres provincias en las que el riesgo sigue siendo extremo: Almería, con una tasa de 335,5; Cádiz, con 271,5 de tasa; y Málaga, que está ya en el límite, con 251,3 contagios por 100.000 habitantes.



Con una incidencia inferior al umbral de los 250 están el resto de provincias andaluzas: Granada, con 234,2; Sevilla con 224,8; Jaén, con 181; Huelva, con 174,2; y Córdoba, con 159,9.



La bajada de la tercera ola, la más importante de la pandemia, se está produciendo de forma brusca y muy pronunciada y, a diferencia de las dos anteriores, que fueron progresivas, está necesitando menos días para dividir sus tasas de contagio.



Sin embargo, el pico de esta tercera ola dobló al de la primera y ha llevado a la comunidad a rozar una tasa de contagio de casi 1.000 por cada 100.000 habitantes a principios de febrero, con numerosos municipios sobrepasando esos límites y con muchos cierres totales de actividad y perimetrales (a día de hoy ya son una minoría los que siguen con su municipio cerrado).



A la espera de aumentar el ritmo de vacunación en abril, la preocupación ahora se centra en la cepa británica del coronavirus, hasta un 70 por ciento más contagiosa y que se prevé que se convierta en la predominante en Andalucía en las próximas semanas.



La expansión de esa cepa y la búsqueda de una consolidación de la bajada de la curva es lo que, según el Gobierno andaluz, le lleva principalmente a la "precaución" de mantener las restricciones hasta el 4 de marzo, manteniendo así las provincias cerradas en su perímetro durante el puente del Día de Andalucía, el 28 de febrero.



Será el día 3 de marzo cuando se reúna el comité de expertos y decida si hay condiciones para iniciar una desescalada en esas medidas. Para ese día, si se mantiene el ritmo actual la incidencia podría ser similar a la que registraba la comunidad antes de que se relajaran las medidas para Navidad.



¿Qué pasará el 3 de marzo si continúa la bajada? Sobre la mesa podría estar abrir la movilidad entre provincias y la relajación de algunas restricciones económicas (el comercio no esencial debe cerrar a las 18:00 horas), pero no se decidirá si se plantea o no a los expertos hasta que la próxima semana se analicen los datos.



Mientras tanto, Andalucía ha registrado este miércoles 1.311 nuevos contagios y 93 fallecidos.



La escala en la pandemia refleja que un 10 por ciento de los positivos diarios terminan siendo ingresos hospitalarios una semana después y de ellos un 10 por ciento va a la UCI.



En total, del número de positivos de cada día un 1,6 por ciento serán fallecimientos en 15 o 20 días, según los datos que maneja la Consejería de Salud.



Con los datos de hoy, Andalucía llegaría a mediados de marzo con una cifra que rondaría la veintena de fallecidos, lejos de los 127 de máximo que se registraron el 17 de febrero.