Juan Marín: Rivera no está detrás de ninguna operación de confluencia PP-Cs

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que el exlíder de dicha formación, Albert Rivera, no está detrás de ninguna operación para una confluencia política del Partido Popular y Ciudadanos, y ha asegurado que ambas formaciones concurrirán en 2022 a las elecciones andaluzas representando cada uno a sus siglas.



Preguntado en una entrevista en Canal Sur Televisión sobre informaciones que apuntan que Rivera está buscando una salida a Ciudadanos mediante la confluencia con el PP tras el fracaso electoral de la formación naranja en las elecciones catalanas del 14F, Marín ha dicho que "no hay nada de esas características".



"Albert está en su vida y es muy feliz; me veo con él muy a menudo porque somos grandes amigos", ha manifestado el dirigente de Ciudadanos en Andalucía, quien ha sostenido que en momentos como el actual "se ha podido dar a entender otra cosa" desde algunos artículos de opinión pero ha negado alguna operación política.



Tras las elecciones catalanas, Marín ha señalado que Ciudadanos ha hecho autocrítica y ha tenido un debate interno sobre ese resultado; ha afirmado que da "por zanjado ese episodio" y que está a disposición de la presidenta del partido, Inés Arrimadas, que es a quien "corresponde tomar las decisiones y es la mejor persona para dirigir este proyecto".



El líder de la formación naranja en Andalucía ha admitido que PP y Ciudadanos son grupos parlamentarios diferentes, pero con muchos puntos de confluencia que han servido para hacer en esta región un "Gobierno estable y que genera confianza", pero ha dejado claro que en los próximos comicios andaluces cada uno representará a sus siglas y un proyecto propio.