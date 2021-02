Espadas estalla: "Absoluta decepción" con la gestión de la crisis de Abengoa por la Junta

El tono mesurado y templado del alcalde de Sevilla ha dado paso este martes a un "enfado" manifiesto una vez confirmada la "peor de las noticias posibles". "Tengo la mayor de las decepciones con el papel de la Junta" en la gestión de la crisis de la multinacional Abengoa, que suma un paso más, y muy delicado, con la presentación anoche del concurso de acreedores ante el proceso fallido de reestructuración de su deuda.

La "decepción" de Espadas se fundamenta, según ha explicado, en la propia comunicación de la empresa para pedir el concurso de acreedores: en ella, la compañía recoge "clara y meridianamente" que el plan ha fallado porque "la Junta de Andalucía ni ha puesto el aval de 20 millones de euros ni ha ayudado a buscar un inversor".

"La Junta se ha encogido de hombros, ha mirado para otro lado. Poner en riesgo los empleos en un momento como éste y el prestigio de lo que significa Abengoa para Andalucía y Sevilla me parece un error político de bulto".

El alcalde ha apuntado a lo más alto del Gobierno andaluz. "Esto políticamente tiene que tener responsabilidades", ha manifestado, para a renglón seguido pedir que el presidente Juanma Moreno dé explicaciones en el Parlamento andaluz.

"Un aval de 20 millones en un presupuesto de la Junta... Es imposible que un Gobierno autonómico no sea capaz de resolver un aval de 20 millones. Si no había instrumentos legales, como se nos trasladó, ha habido muchos meses para buscar o ayudar a buscar inversores", ha abundando el alcalde.

Espadas ha reconocido conversaciones con diferentes miembros del Ejecutivo andaluz. En todas ellas, el mensaje era el mismo: "La solución era compleja pero se iba a trabajar en ello". "Mi impresión es que no se ha querido intervenir", ha lamentado.

La "absoluta decepción" del máximo representante de la ciudad de Sevilla se traduce no sólo en la petición de asunción de responsabilidades, sino en la reclamación de una manera diferente de gestionar estas crisis. "No se puede mirar para otro lado" . De lo contrario, "la política industria de la Junta no es fiable".