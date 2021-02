Susana Díaz ve intolerable el vandalismo y acusa a Echenique de alentar la violencia

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha tildado este lunes de "intolerable" el vandalismo en una democracia como la española, y ha acusado al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, de "alentar" la violencia.



"No comparto lo que ha dicho Echenique, nunca jamás se puede alentar la violencia y, en una sociedad democrática como la nuestra, no pueden tener cabida actitudes de este tipo", ha dicho en una entrevista en Antena 3 al ser preguntada sobre un tuit de Echenique y el hecho de que Unidas Podemos no haya condenado todavía lo ocurrido en Cataluña.



Tras subrayar que la mayoría de la gente se "solidariza" y "respeta" a las Fuerzas de Seguridad, que "lo están dando todo", ha recalcado que las actitudes violentas "no caben entre nosotros" y ha puesto como ejemplo lo que a ella le pasó en las redes sociales, donde un individuo dijo que habría que "darle un tiro", o lo que le ha pasado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, con la difusión de una fotografía de una muñeca con su rostro en la que aparece ahorcada.



"Eso no es libertad de expresión, son amenazas", ha señalado, a la vez que ha defendido que hay que "mejorar" la libertad de expresión, pero "este tipo actitudes no son tolerables".



El problema, según ha dicho, es que se está tergiversando la realidad porque (Hasel) no va a prisión por lo último que ha hecho, sino por un historial de actos delictivos punibles que se han ido sentenciando y que llevan al final a esta situación".



Por eso, ha considerado que todo el mundo tiene que "implicarse" y explicar bien a la gente lo que ha pasado aquí.



En su opinión, ningún ciudadano se puede sentir "identificado" con lo que ha pasado en Barcelona o en Madrid porque en una democracia consolidada como la de España "no tiene cabida este tipo de violencia".