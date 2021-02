Fracasa el plan de rescate de Abengoa de agosto

El actual consejo de administración de Abengoa asume la imposibilidad de seguir con el plan de rescate impulsado por la anterior dirección, liderada por Gonzalo Urquijo, y comunicado durante el pasado verano.

El consejo de administración, formado desde el pasado diciembre por Juan Pablo López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, presumiblemente cesará en la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 3 de marzo, en primera convocatoria, o el 4 de marzo, en segunda convocatoria, con la mayoría que posee la sindicatura de accionistas minoritarios, Abengoashares.

"Hasta el 19 de febrero pasado se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, habiendo trabajado la Sociedad, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía. Sin embargo, no habiéndose obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el Acuerdo de Reestructuración ha quedado automáticamente resuelto de modo que la operación de financiación en su día anunciada no puede ser ya ejecutada", explican en una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Medidas necesarias

El consejo de administración avisa de que esta situación obligará a tomar medidas con prontitud. "Dado que la resolución automática del Acuerdo de Reestructuración provoca que dejen de estar en vigor tanto los consentimientos relacionados con el aplazamiento y renuncia de pago de determinados intereses como los waiver y restricciones establecidos en el citado acuerdo respecto de los vigentes instrumentos financieros y de deuda de la Sociedad y su grupo, el Consejo de Administración de Abengoa celebrará de forma inmediata una sesión en la que, en cumplimiento de sus deberes fiduciarios, tomará las decisiones que le correspondan para proteger los intereses de Abengoa y de su grupo de sociedades, teniendo presentes así mismo a todos sus grupos de interés", indican.

Revés

La próxima dirección de la compañía, que está previsto que estará liderada por el líder de los accionistas minoritarios, Clemente Fernández, tenía pensado continuar con el plan de rescate ahora fracasado, al que iban a respaldar con otros 30 millones de euros aportados por los propios tenedores de acciones de la plataforma.

De nuevo, se abre un futuro incierto en la multinacional andaluza, ya que el actual consejo de administración (apoyado por los grandes acreedores como el Banco Santander o fondos de inversión), al que le quedan como mucho dos semanas anuncia medidas profundas, mientras que el futuro consejo de administración tiene las manos atadas hasta que se celebre la junta de accionistas del principios de marzo.