Un centenar de personas protesta con rap y poesía en Sevilla contra la sentencia a Hasél

Un centenar de personas ha participado hoy en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), en una concentración “rapera y poética” en apoyo al rapero Pablo Hasél, que se ha desarrollado sin incidentes, aunque vigilada por una discreta presencia policial.



Se trata de una cita convocada en la plaza Miguel Hernández, con el lema “Rapear no es un delito”, y organizada por Acción Antifascista, que señalaba en su cartel oficial que se celebraba “por la libertad de expresión” y “contra la represión a los artistas”.



Anunciada como “actuación de rap y recital de poesía”, el organizador, Fran Sánchez, ha dicho a Efe que se ha concebido en todo momento “como algo pacífico”, tras una semana en la que han podido ver situaciones violentas en varios puntos de España, “porque la gente está muy harta, hay mucha pobreza en los barrios, y este chaval rapea por nosotros, por la gente de los barrios”.



Preguntado sobre si todo lo que está pasando puede acabar en entendimiento, ha sostenido que “el entendimiento sería que saliese de la cárcel” y ha opinado que “no tiene sentido que la injuria a la Corona esté dentro del código penal”.



La cita se ha celebrado a pesar de la petición registrada en contra esta semana del grupo municipal de Vox en la localidad, cuyo concejal, Manuel Pérez Paniagua, pedía “un pronunciamiento de este ayuntamiento, a ser posible desfavorable, a permitir, patrocinar o fomentar, concentraciones de personas que no cumplan escrupulosamente las normas sanitarias”.



Así, reclamaba que se realizase “un manifiesto en el que quedase claro que San Juan de Aznalfarache es un pueblo que rechaza cualquier tipo de violencia, xenofobia y racismo, así como que es un municipio respetuoso con las instituciones democrática de nuestro estado, la justicia y las leyes”.



Desde el Ayuntamiento se ha indicado que su gestión se limitó a informar a la Subdelegación del Gobierno que la cita no provocaría problemas de tráfico, como así ha sido.