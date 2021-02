PSOE dice que Moreno está "callado" mientras el Parlamento abre las puertas a la Falange

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Políticas para la protección de la Infancia y la Adolescencia, Noemí Cruz, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), de estar "callado y escondido mientras en el Parlamento andaluz se está abriendo la puerta a los fascistas de la Falange".



"No sabemos qué más tenemos que ver en el Parlamento para que el presidente Moreno Bonilla frene a la extrema derecha. Necesitamos a un presidente que dé la cara por la democracia, que no permanezca callado mientras los representantes de los que asesinaron a García Lorca y a Blas Infante intentan campar a sus anchas por el Parlamento andaluz", ha añadido la diputada socialista desde Almería en un comunicado del partido.



Según la nota, Cruz ha asegurado también que "los y las socialistas no estamos dispuestos a que Moreno Bonilla siga blanqueando a la ultra derecha y el fascismo que tanto dolor ha traído a esta tierra".



Ha insistido en que el Grupo Parlamentario Socialista "no ha pedido que se retiren banderas de los espacios comunes del Parlamento, sino que se retiren del Parlamento, de la casa de todos los andaluces, los símbolos fascistas y anti democráticos".



"Es lamentable que la presidenta del Parlamento compare la bandera de la Falange, que representa odio y muerte, con la bandera LGTBI que representa la defensa de los derechos de muchas personas. Llevaremos esta mancha a nuestras instituciones a los tribunales si es necesario", ha asegurado.



Por otra parte, Noemí Cruz ha lamentado "los vaivenes y ocurrencias" de Moreno sobre las medidas para frenar la pandemia, que "en lugar de solucionar los problemas que está causando en la ciudadanía se dedica a agravarlos".



Cruz ha denunciado que el presidente de la Junta "un día pide confinamiento y al día siguiente dice que relaja las medidas, un día dice que no habrá desescalada en Andalucía hasta el verano, que nos olvidemos del puente del 28F, y al día siguiente lo contrario, y todo ello sin razones sanitarias".



La diputada socialista ha aseverado que Moreno parece más preocupado por "no aparecer en los papeles de Bárcenas y escurrirse de la corrupción de su partido, cuando conocemos por los medios de comunicación que cobró 600.000 euros en sobresueldo cuando trabajaba en la calle Génova".