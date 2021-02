Bravo insta al Gobierno a dejar el negacionismo de financiación autonómica

Cargando el reproductor....

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha emplazado hoy al Gobierno a "dejar el negacionismo de la financiación autonómica y asumir ese reto" con un análisis serio y "no dejarlo a una negociación bilateral entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña".



En una entrevista en el programa de Jesús Vigorra en Canal Sur Radio, Bravo ha valorado que ayer la mayoría del Congreso de los Diputados aprobara reformar cuanto antes el modelo de financiación autonómica y reunir para ello a la Conferencia de Presidentes, con el fin de retomar "con la mayor urgencia posible" los trabajos que quedaron pendientes en 2018.



Según el consejero, no se entiende que en 2019 el gobierno central dijera que no había tiempo para abordar la reforma del sistema de financiación cuando había un informe de expertos encargado dos años antes y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera en Andalucía defendía la financiación y reclamaba 4.000 millones más para la comunidad andaluza.



"Esto no va de partidos porque Valencia es la peor financiada", ha afirmado Juan Bravo, quien ha defendido un fondo transitorio para compensar a Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía por la infrafinanciación que les limita su capacidad de actuación.



La reforma del sistema de financiación requiere, según Juan Bravo, que se negocie, como ocurrió con el anterior modelo, entre todos los partidos y que fue refrendado por una gran mayoría, y ha resaltado que en Andalucía tanto el PSOE como Adelante comparten la infrafinanciación de esta región y reclaman 4.000 millones más .



En relación a las demandas ciudadanas en la provincia de Jaén, el titular de Hacienda ha destacado la apuesta del gobierno andaluz en dos años de legislatura por esta provincia con inversiones de 103 millones en el ITI (inversión territorial integrada) y con proyectos como el tranvía, la ciudad sanitaria y la cesión del suelo del parque de Santana en Linares, que aprobará el Consejo de Gobierno, el próximo martes, con una inversión asociada de once millones.



También hay proyectos privados encima de la mesa en el ámbito industrial, logístico y educativo, pero no los ha desvelado hasta que "sean una realidad".



Bravo ha aprovechado para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que aporte a la provincia de Jaén los 200 millones que le corresponde la ITI, que se financia a medias entre la administración central, que todavía no ha puesto nada, y la Junta que ya ha aprobado más de cien millones.