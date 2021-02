La incidencia de la cepa británica alcanza el 41 % en Andalucía

Cargando el reproductor....

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha cifrado en un 41 por ciento de los contagios la incidencia de la cepa británica del covid en la comunidad, que es mayoritaria en el caso del Campo de Gibraltar, con un 51 por ciento de los casos.



Según ha explicado este jueves en su visita al hospital Punta de Europa, en Algeciras (Cádiz), con la "velocidad de crecimiento" mostrada por la cepa británica será la predominante a nivel andaluz "en una semana o diez días", por encima de la "cepa Wuhan".



Ha recordado que la primera detección de esta cepa en Andalucía se produjo en las aguas residuales de Granada la segunda quincena de noviembre de 2020, cuando "vimos las primeras secuenciaciones genéticas".



El Campo de Gibraltar ha sido una "zona explosiva" para la cepa británica "por la comunicación con el Peñón, con un flujo de personas no controladas con PCR o test de antígenos y supuso una expansión muy importante", ha manifestado Aguirre, que ha añadido que esa expansión ha sido tal que la cepa británica ya es mayoritaria en esta comarca gaditana, con un 51 por ciento de los contagios actuales.



Sobre la misma, el consejero ha precisado que "tiene mayor capacidad de contagio, pero no está demostrado que tenga mayor virulencia. Lo que sí sabemos de forma fehaciente es que la vacuna previene contra la cepa británica".



Ha añadido que "el hecho de que tengamos un nivel tan alto de la cepa británica impide el desarrollo de otras", como la brasileña, la sudafricana y "otras que van emergiendo", algo que se analizó en el Consejo Interterritorial de Salud.



En dicho Consejo, según Aguirre, los comités territoriales no tienen previsto bajar las restricciones en cuanto a contactos y movilidad.



El consejero ha cifrado en 12,3 millones el total de las obras realizadas en los hospitales de la provincia gaditana con motivo de la pandemia, que, según ha indicado, están terminadas y operativas en un noventa por ciento.



En el caso del hospital Punta de Europa de Algeciras se han destinado 2,1 millones a dichas obras, que han permitido, entre otros aspectos, aumentar un 25 por ciento la capacidad de la UCI para pacientes de la covid-19, además de ampliar laboratorios y los denominados "circuitos covid", ha manifestado.



Aguirre ha hecho hincapié en "la obsolescencia" de los equipos, un "problema" al que han destinado 1,6 millones en el caso del hospital algecireño y otro medio millón en el caso del hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz), de reciente construcción.