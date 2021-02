Elías Bendodo pide al "lumbreras" de Garzón que deje de atacar la economía andaluza

Cargando el reproductor....

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha calificado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, como "lumbreras" y le ha pedido que deje de "atacar" a los dos sectores más importantes de la economía andaluza, como el turismo y la agroalimentación, y "se dedique a otra cosa".



Durante una intervención en comisión parlamentaria y en respuesta al diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez, Bendodo se ha referido al semáforo nutricional del Ministerio de Consumo, donde el aceite y el jamón no obtendrían buenas calificaciones, y ha mostrado el "orgullo" de la Junta por ambos productos.



"La marca jamón y aceite de oliva da mucho empleo y a nadie se le ha ocurrido decir que es perjudicial", ha sentenciado.



Tras señalar que ha desayunado un "pitufo" de jamón con aceite, Bendodo ha recordado que Garzón dijo que el turismo "era precario y ocasional" cuando genera el 14 % del empleo en Andalucía, que recibió en 2019 a 33 millones de turistas y ha lamentado que "el Gobierno español critique esa fuente de ingresos".



"No harto con eso, porque tiene un ministerio prescindible, ahora dice que el jamón y el aceite son perjudiciales para la salud", ha criticado el portavoz del Gobierno regional, para quien "ha sido peor todavía el intento de rectificación" al afirmar que "se van a pensar lo del aceite, pero lo del jamón seguro que no".



Ha subrayado que en Andalucía "muchas familias" viven tanto del turismo como del sector agroalimentario y ha lamentado que "Unidas Podemos se dedique a atacar a los dos", por lo que ha pedido a Garzón que "se dedique a otra cosa".