20 años liderando la formación no presencial, la gran apuesta de Formación Universitaria

Formación Universitaria cumple este 2021 veinte años. Esta institución académica es hoy una de las primeras de nuestro país en enseñanza no presencial, cuando para muchos esto era algo raro abriendo camino en un sector que hace dos décadas todavía a muchos les parecía una apuesta arriesgada. Con una trayectoria que empezó en la sede de Sevilla y que hoy ya se extiende a Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, donde cuenta con oficinas, más de 100.000 alumnos han pasado ya por sus aulas virtuales. No en vano, 200 profesionales, entre pedagogos, expertos, etc.. y un catálogo que supera los 600 cursos hacen que se convierta en la opción con mayúsculas cuando se trata de formación online.

Hace casi 20 años empezó su andadura Formación Universitaria y a más de uno o una le pareció que eso de apostar por la formación no presencial era poco más o menos que arriesgarse demasiado

De estas y de otras muchas cosas hemos hablado con su director general, Ignacio Campoy.

Han pasado 20 años ya, ¿cómo fueron aquellos comienzos cuando para muchos apostar por la formación no presencial era algo poco más que una “locura”?

Pues sí, efectivamente en noviembre de 2001, hace casi 20 años empezó su andadura Formación Universitaria y a más de uno o una le pareció que eso de apostar por la formación no presencial era poco más o menos que arriesgarse demasiado. Hoy nadie puede cuestionar que este modelo se ha posicionado como una herramienta clave en la evolución y preparación de nuestros profesionales y que precisamente en tiempos como los que vivimos, la formación no presencial constituye sin duda la gran apuesta. De hecho Formación Universitaria es una de las Instituciones formativas más grandes de España tanto por volumen de alumnos matriculados, volumen de formación y volumen de profesionales -casi 200 entre personal de plantilla y colaboradores expertos-. En el sector de la formación no presencial hay que buscar ser excelentes. No valen las medias tintas, ofrecer lo mejor y con las mejores garantías. El secreto de nuestra longevidad siempre ha residido en la diferenciación de nuestra oferta formativa, con programas de mayor valor agregado que nos han permitido situarnos entre las instituciones formativas más importantes de España.

Qué es lo que hace que hoy Formación Universitaria sea considerada como una de las instituciones académicas dedicadas a la formación no presencial referentes en España.

Hemos sido un “player” principal en el sector de la formación no presencial casi desde nuestro nacimiento. Esto ha sido posible gracias a la confianza de 100.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas. Alumnos que hoy por hoy no sólo tienen más conocimientos, sino que son más competitivos en un momento en el que prácticamente tenemos que actualizar competencias y capacidades de forma continua. Por otro lado, hemos mejorado la oferta de formación no presencial de España y facilitado prácticas y empleo a través de nuestra agencia de colocación autorizada por el Gobierno y por nuestro departamento de prácticas y empleo.

Dirigir una institución como la suya no debe ser tarea fácil ¿verdad?, ¿qué es lo que más valora de su papel y de sus profesionales?

Lo más valorable es sin duda la importancia que le damos a nuestra labor. Nuestro compromiso con los alumnos, a muchos de los cuales les ha cambiado la vida pasar por nuestras aulas, y por supuesto con nuestros profesionales, que son la pieza fundamental de este engranaje para poder estar ahí arriba. Por último, están nuestros partners, compañeros también de este viaje donde todos nos encontramos. Todos ellos forman parte de una gran familia donde el compromiso es sin duda el pegamento. Estamos totalmente comprometidos con nuestros alumnos y ex – alumnos e intentamos mejorar sus vidas a través de nuestros cursos y nuestros servicios de gestión de prácticas y empleo.

Los principios de la institución y sus valores juegan un papel fundamental en su trayectoria. ¿Mantienen una activa política de responsabilidad con la sociedad ¿Cómo siente Formación Universitaria y cómo piensa?

Nuestra actividad empresarial se alinea con el fin de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el respeto hacia los más vulnerables así como la integración. Para ello, promovemos de manera activa un número importante de acciones de Responsabilidad Social. Desde nuestro nacimiento la Responsabilidad Social forma parte de nuestro ADN como pilar sustentador de nuestro proyecto. Esto nos ha permitido y permite aportar soluciones que facilitan la formación y la empleabilidad de los más desfavorecidos o vulnerables.

¿Nos podría hablar de algunas de estas iniciativas?

Nuestro compromiso social está directamente vinculado con el respaldo y la oferta de iniciativas formativas, de carácter gratuito para que puedan beneficiarse los colectivos a los que van dirigidas. Recientemente hemos suscrito un acuerdo pionero con Linkedin Learning para subvencionar al 100% la formación de un total de 5.000 ex alumnos principalmente desempleados. Igualmente, tenemos en marcha con la organización Proyecto Hombre Sevilla una serie de becas formativas para facilitar la inserción laboral de sus usuarios y con la plataforma “Mujeres Valientes” cuyas usuarias también se pueden beneficiar de becas gratuitas. Nuestro apoyo también se extiende al empleo juvenil a través del programa que tenemos Asociación Española de Directivos, así como otros programas de becas a través de ayuntamientos y otras instituciones locales.

Finalmente, ya solo queda desearle a por otros 20 años más…¿Dónde se ve dentro de dos décadas?

Cada año nos reinventamos. Dentro de 20 años imagino una formación totalmente digitalizada en la que cualquier alumno del mundo acceda a nuestras plataformas de servicios formativos y de empleabilidad pudiendo autogestionarse su formación, sus prácticas, su empleo, proporcionándole una experiencia de alumno completa, totalmente personalizada, flexible y garantizándole al mismo tiempo a nuestros partners (universidades, empresas de prácticas, etc.) la seguridad que dicho alumno ha cumplido todos los requisitos exigidos por dichos partners. Creo que dentro de 20 años los alumnos disfrutarán de una experiencia virtual de formación muy rica e innovadora, entrando en las plataformas de manera rápida, accediendo a programas formativos que él mismo construirá sobre la marcha, disfrutando del conocimiento colectivo alojado, pudiendo tener profesores en tiempo real versión holograma, pudiendo tener su propio avatar que asista a clase y todo esto y muchísimo más a golpe de un dedo y sin los dispositivos que hoy utilizamos. Podrán estudiar dentro de 20 años en nuestra Institución alumnos de cualquier parte del mundo gracias a la traducción simultánea automatizada. Además, nuestros alumnos proyectarán el campus virtual de formación desde su sistema nervioso. Pero sobre todo, y en esto no habrá cambios. Nuestro compromiso con la mejora de todos ellos seguirá totalmente intacto.