“Estaremos vigilantes para que no nos traten como una provincia de segunda”

María Eugenia Limón cumplirá la próxima semana cien días al frente de la Diputación Provincial de Huelva. Acaba de superar el dichoso virus, la Covid-19, no solo ella, también su familia. Pese a ello, asegura que afronta su trabajo “con responsabilidad e ilusión, a partes iguales”. Destaca la innovación, la colaboración entre administraciones y la defensa de la provincia onubense como eje fundamental de su mandato. También, lucha por su pueblo, San Bartolomé de la Torre, donde es también alcaldesa.

Ya recuperada del coronavirus, María Eugenia Limón aprovecha la entrevista realizada por los periódicos Viva para mandar un “mensaje de aliento y de esperanza” a todas las personas que están pasando por la enfermedad. También, recuerda a aquellas personas que se han marchado por culpa de esta pandemia que ha puesto en jaque al mundo.

Cumple cien días al frente de la Diputación la próxima semana. ¿Qué balance hace?

–En este tiempo he vivido tres confinamientos y afrontar el contagio de casi toda mi familia, pero aun así puedo decir que he vivido estos cien días llenos de responsabilidad e ilusión. Es un orgullo representar a nuestra provincia y es un reto dar respuesta a las demandas y peticiones de nuestros pueblos. Durante estos cien días me he reunido con todos los alcaldes/as de la provincia, hemos elaborado un presupuesto que pronto aprobaremos y he trabajado sin descanso en decenas de videoconferencias con asociaciones, empresas, sindicatos y administraciones. Nuestro trabajo está marcado por la innovación, la colaboración y la defensa de nuestra provincia.

¿Cuál es la situación sanitaria en la provincia de Huelva?

–Muy mejorable. ¿Por qué llevamos casi un año con centros de salud y puntos de urgencia cerrados cuando hay mayor presión sanitaria? El Almendro, Minas de Herrería, Escacena, Paterna, San Bartolomé, Matalascañas, Mazagón… La tercera ola ha sido la peor para nuestra provincia, hospitales colapsados y profesionales al límite. Desde la Diputación hemos ofrecido a la Junta de Andalucía el estadio Iberoamericano para atender casos Covid, hemos pedido más puntos de vacunación porque personas mayores tienen que desplazarse 80 kilómetros de sus pueblos, hemos pedido más cribados, más información a los ayuntamientos, puntos de pruebas antígenos y que se vacunen lo más rápido posible a las auxiliares de ayuda a domicilio. Este colectivo lo ha pasado muy mal y han estado en primera línea desde el primer día. La Diputación, sin ser nuestra competencia, hemos incorporado 160.000 euros más para que no les falten EPI.

¿Por qué esta polémica con el Chare de Lepe? ¿Va a ser hospital?

–Hace una semana la Junta de Andalucía nos dijo que quería convertir un Chare en el que hemos invertido 21 millones en un ambulatorio, mientras que Juanma Moreno inauguraba hospitales en Estepona o Sevilla. Nos pareció un agravio a Huelva inaceptable. Hemos mantenido diferentes reuniones y le hemos pedido personalmente al presidente de la Junta, tanto yo como la mayoría de los alcaldes/as de la costa, que Huelva merece un hospital público de primer nivel como el que hay construido. Estaremos vigilantes para que no nos traten como una provincia de segunda. Por eso, he impulsado una mesa de trabajo con el Gobierno andaluz y el estatal, para coordinar entre todas las administraciones los proyectos que necesita la provincia.

¿Cuál es la situación del turismo en la provincia de Huelva?

–No es buena. Las empresas y los trabajadores lo están pasando mal. La facturación de camping, de golf o de hoteles ha caído en torno al 80% y las agencias de viaje vemos día a día como están cerrando. Desde la Diputación nos hemos comprometido a mantener la financiación de la promoción y pedimos al Gobierno andaluz un mayor esfuerzo, ya que las ayudas al comercio y al sector hostelero no están llegando y las que llegan no son suficientes. Soñamos con que la vacuna empiece a dar resultados positivos y podamos tener unas cifras como las del 2019.

¿Qué le pide a Juanma Moreno?

–Que aproveche el superávit para eliminar desigualdades entre territorios. La apertura de centros de salud y urgencias cerrados, más profesionales sanitarios con mejores contratos, que no recorte unidades educativas en zonas rurales ni transporte público como ha pasado en la provincia de Huelva. Necesitamos más financiación local, que aumente la Patrica. Los ayuntamientos asumimos más competencias por la mala gestión de la Junta, como la desinfección de los colegios. Pediría al Gobierno andaluz más compromiso y cercanía con los ayuntamientos.

¿Cuáles son los objetivos de la provincia?

–Tengo entre mis prioridades combatir la despoblación que sufre nuestra provincia. Estamos trabajando con las grandes compañías suministradoras para exigirles que inviertan en la red eléctrica y el despliegue de la fibra óptica. Defenderemos los proyectos provinciales de futuro como los puertos colombinos, el proyecto Ceus, el túnel de San Silvestre, los Chares, la Alta Velocidad, el aeropuerto… El desarrollo de nuestros sectores estratégicos, la agroindustria, el sector minero que merece una reforma legislativa, la defensa de nuestro patrimonio natural que es incomparable y la financiación local para nuestros ayuntamientos.Impulsaremos el comisionado de la memoria histórica para cerrar las heridas y contribuir a la verdad y la justicia con nuestra historia y con muchas familias. Celebraremos un 8 de marzo feminista que combata las desigualdades que sufrimos las mujeres. En definitiva, me voy a dejar la piel ayudando a los ayuntamientos, al lado de los alcaldes/as en pro del desarrollo económico y social de nuestra provincia.