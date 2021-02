Reclaman a la Junta que no relaje las restricciones para la Semana Santa

La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública ha advertido este martes a la Junta de que todavía está a tiempo de evitar la cuarta ola de la covid-19 y le ha demandado que no relaje las medidas restrictivas para la Semana Santa.



"No es el momento de salvar la Semana Santa", ha sostenido en un comunicado el presidente a la Sociedad, el doctor Rafael Martínez, quien considera que es demasiado pronto para relajar las restricciones de movilidad y apertura de establecimientos.



En su opinión, tras el primer confinamiento se llevó a cabo una estrategia de desescalada demasiado rápida y "abrimos la puerta a la segunda ola, en Navidades, y se levantaron las restricciones a la movilidad a pesar de tener una incidencia elevada, lo que "nos llevó" a la tercera ola.



"No podemos cometer los mismos errores. Todavía estamos a tiempo de evitar la cuarta ola. Evitar la cuarta ola es salvar cientos y cientos de vidas, de dramas familiares y de una debacle económica", ha advertido el doctor Martínez.



La Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública cree que el mantenimiento de restricciones unido al cumplimiento de las medidas de prevención individuales, como la adecuada y frecuente higiene de manos y el correcto uso de las mascarillas y el uso de la mascarilla adecuada, junto con la vacunación, pueden evitar la cuarta ola.



No obstante, el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública considera que el porcentaje de población vacunada es todavía muy pequeño y que se tardará tiempo en vacunar a un porcentaje que permita lograr una inmunidad de rebaño.



Sobre las vacunas, estos especialistas hacen un llamamiento a todos los andaluces para que acudan a vacunarse sin miedo.