IU denuncia que Salud está llamando a personas fallecidas para la vacunación

La portavoz del grupo parlamentario Adelante y dirigente de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha alertado este lunes de que la Consejería de Salud "está llamando a personas fallecidas hace años" para vacunarse contra la covid y ha criticado que no se vacune a las personas mayores en sus centros de salud.



Nieto, en declaraciones difundidas por su formación, ha denunciado que se está haciendo el llamamiento a personas para que se vacunen sobre una base de datos que no está actualizada, de hecho "se está llamando a personas que llevan fallecidas varios años", ha sostenido.



La Consejería de Salud en la última campaña de vacunación contra la gripe vacunó a un millón de personas en dos meses, ha explicado la portavoz, que ha dicho "no entender" la razón por la cual estas mismas personas, sobre todo las mayores, "no pueden vacunarse de la covid en su centro de salud".



Según ha detallado, a estas personas se les esta informando de que deben desplazarse a centros de salud de "otros municipios en muchos casos bastante lejos de donde residen habitualmente".



"Esto nos hace dudar de que se esté llamando a todas las personas mayores de 80 años que debieran hacerlo dentro de esta fase del plan de vacunación", ha cuestionado.



Nieto ha exigido al Gobierno andaluz que resuelva ambas situaciones y cree que "no tiene sentido" desplazar a personas de alto riesgo en plena pandemia cuando anteriormente, con la vacunación de la gripe, fueron vacunadas en sus municipios en unos meses en los que ya estaba la crisis del coronavirus.